‘Se les va a dar las gracias’: alcalde de Pachuca amenaza a funcionarios por no compartir sus publicaciones

Alcalde de Pachuca amenaza a funcionarios por no compartir sus publicaciones.

El presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes Hernández, se encuentra en el centro de la polémica por pedir a sus funcionarios una meta de veces compartidas en la red social Facebook.

El funcionario municipal utilizó la red social WhatsApp para presionar a sus empleados para que llegaran a la meta de 500 veces compartido en cualquier posteo que se realice en sus redes sociales.

“Al menos 500 compartidas por publicación o les van a dar las gracias”, esa fue la advertencia con la que presionaba a sus subordinados y que quedó grabada en un video.

Previo a su mensaje, el presidente municipal de Pachuca detectó que más de la mitad de los funcionarios municipales no están compartiendo sus publicaciones en redes sociales, principalmente en Facebook.

En ese sentido, Jorge Reyes Hernández aseguró que era la última oportunidad para que los funcionarios compartirán sus publicaciones o “se les va a dar las gracias”.

“Esta semana es la última oportunidad que les doy, y si no, como les dije, se les va a dar las gracias, porque así no podemos estar trabajando”, sentenció en tono molesto el edil emanado de Morena en días pasados.

🚨Se difundió un mensaje atribuido al alcalde morenista de Pachuca, Jorge Reyes, en el que presuntamente advierte a funcionarios de su gobierno sobre posibles despidos si no reaccionan y comparten sus publicaciones en redes sociales.



🗞️📹vía @IrvingPineda pic.twitter.com/FryooszNHP — Azucena Uresti (@azucenau) May 12, 2026

No es la primera vez que genera polémica

No es la primera vez que el funcionario municipal se vio involucrado en una polémica, pues meses antes montó en colera cuando la encuestadora Rubrum lo reprobó, al revelar que casi el 60% de los pachuqueños no volverían a votar por él, en caso de que buscara la reelección.

Fue ahí cuando intentó hacer trampa al inventarse encuestas para venderse como “el mejor alcalde de Hidalgo”.

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JVR