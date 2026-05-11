Nuevos medidores de CFE: ¿Qué tecnología van a tener y cómo funcionan?

Los medidores funcionan para determinar el consumo que se tiene de energía eléctrica durante un periodo determinado, con la finalidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda emitir una factura a los usuarios en México.

En enero la CFE informó que se está dejando atrás los medidores mecánicos, pues la mayoría de los mediores que están instalados en los hogares ya son digitales, con la finalidad de mejorar su precisión para registrar el consumo y facilitar la interpretación en la lectura de este.

Asimismo, precisaron que los medidores se sustituyen tomando en cuenta criterios técnicos, entre los que se incluyen la vida útil, la disponibilidad de refacciones o actualizaciones tecnológicas, mismos que no tienen un costo adicional para las y los usuarios.

Mayo con M de medidor o Wattorímetro ⚡️, equipo que se emplea para medir la energía eléctrica consumida 💡🏠. pic.twitter.com/QkaP77KmOP — SENER México (@SENER_mx) May 1, 2026

Nuevos medidores de CFE

La modernización de los nuevos medidores de la CFE forma parte del proyecto de innovaciones tecnológicas, que tienen la finalidad de fortalecer la confiabilidad que se tiene en el servicio eléctrico.

Los medidores cuentan con un protocolo Bluetooth que permite pueda ser conectado con un Asistente virtual de Smart Home para gestionar la información del consumo de energía eléctrica.

Esto permite que se faciliten las lecturas, cortes y reconexiones a distancia durante las 24 horas del día, “incluso en medidores ubicados dentro de edificios o domicilios”; además, también representa mejora en la facturación del consumo de energía.

La arquitectura de medición autónoma para la distribución de energía (Amade) permite que el consumo de energía sea autosustentable; además este contará con acceso de hasta 500 medidores dentro del ecosistema en casa.

Con este proyecto se busca que el moelo de comunicación de los medidores de la CFE no tenga un límite de tiempo, “con la finalidad de reforzar la confiabilidad, continuidad y eficiencia del servicio público de suministro de energía eléctrica.”

Nuevo medidor Bluetooth CFE ı Foto: CFE

Tarifa de verano

A partir del 26 de marzo la CFE implementó la tarifa de verano, con la finalidad de beneficiar al 42 por ciento de las y los usuarios en la República mexicana, que representan un estimado de 20.8 millones de consumidores y sus familias.

Con la tarifa de verano los usuarios domésticos de bajo consumo que se encuentran localizados en las localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F pueden beneficiarse de este apoyo temporal.

La tarifa de verano es un esquema mediante en cual; durante los meses en los que se registran mayores temperaturas, puedan obtener consumos de energía eléctrica subsidiados por las condiciones climáticas extremas.

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