Michoacán logra derrama de 100 mdp con concierto con causa de Marco Antonio Solís

Morelia — El Gobierno de Michoacán reportó un éxito sin precedentes tras la presentación de Marco Antonio Solís el pasado 9 de mayo en la capital del estado, lo que generó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos y consolidó un innovador modelo de recaudación social.

El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla informó que el concierto, realizado en el marco del Festival Jalo por las Mamás, atrajo a más de 58 mil asistentes, convirtiéndose en el evento masivo más exitoso organizado por la actual administración estatal.

Destacó que, más allá del impacto financiero, el acceso gratuito al espectáculo permitió recaudar 800 mil paquetes de pañales, los cuales serán distribuidos en diversos municipios del estado a hijas e hijos de madres solteras y adultos mayores en situación vulnerable.

La estrategia de distribución de accesos no solo benefició a los habitantes locales, sino que se integró directamente con la industria turística para incentivar el consumo. Se entregaron 10 mil boletos estratégicamente a través del sector servicios, entre hoteles, restaurantes y turoperadores.

El evento funcionó también como un motor de formalización laboral. Durante la organización y ejecución de la dinámica 150 nuevos prestadores de servicios turísticos de Morelia se incorporaron al Registro Nacional de Turismo, elevando los estándares de competitividad de la plaza.

“Se cumplió el objetivo de ofrecer un regalo de calidad internacional a las madres michoacanas, demostrando que con honestidad y visión se pueden realizar eventos de alto impacto sin descuidar el sentido social”, puntualizó Ramírez Bedolla.

FGR