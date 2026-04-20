Michoacán estrena Teleférico; inversión de $3,200 millones

En un hito para la movilidad del occidente del país, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró el teleférico en la ciudad de Uruapan, el sistema de transporte más avanzado en la historia del estado. Con una inversión 100 por ciento estatal de tres mil 200 millones de pesos y sin deuda pública, promete transformar la vida de miles de familias en el motor económico de la entidad.

Bajo la consigna “¡Sí se pudo!”, el mandatario estatal destacó que esta obra moderniza el paisaje urbano de la “capital mundial del aguacate” y representa un acto de justicia social al ofrecer tecnología de clase mundial al mismo costo que el transporte público convencional.

De der. a izq.: Alfredo Ramírez Bedolla, Jesús Esteva y Clara Brugada, ayer ı Foto: Especial

8.4 kilómetros se extiende el teleférico, con seis estaciones y 91 cabinas

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El sistema, inspirado en el Cablebús de la Ciudad de México, fue respaldado por el Gobierno federal. Durante el evento, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, calificó la megaobra como un derecho ganado: “La movilidad no es un lujo, es un derecho y un acto de justicia social”.

Al evento de inauguración también asistió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien subrayó que este tipo de transporte dignifica a las poblaciones que viven en las zonas más alejadas y con menores recursos, garantizando viajes rápidos, seguros y sustentables.

Michoacán inaugura primer teleférico; invierte 3.2 mmdp ı Foto: Especial

Uruapan no es cualquier ciudad; es un pilar que exporta más de cuatro mil millones de dólares anuales en productos agropecuarios. Con el teleférico, el gobierno de Michoacán busca que ese dinamismo económico se traduzca en calidad de vida para sus habitantes.

La relevancia de la obra atrajo a figuras de diversos sectores, incluyendo a la embajadora de Austria en México, Elisabeth Kehrer —cuya tecnología es pieza clave en el sistema—, así como a autoridades de los tres órdenes de gobierno, líderes empresariales y mandos militares.

Con este despliegue, Michoacán levanta la mano a nivel nacional como un referente en infraestructura de vanguardia, demostrando que la movilidad masiva por cable es la nueva apuesta para pacificar y desarrollar las ciudades estratégicas de nuestro país.

ADIESTRAMIENTO. Con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de las y los usuarios, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), llevó a cabo una jornada de capacitación especializada en rescate y evacuación en sistemas de transporte por cable. Esta preparación asegura que, ante la entrada en operación del teleférico de Uruapan, la ciudad cuente con personal altamente profesional y listo para brindar una respuesta ante cualquier eventualidad.

La formación, que se realizó del 14 al 18 de abril, estuvo a cargo de la empresa IMMOOS, referente global en tecnología de seguridad por cable, bajo la instrucción del especialista alemán Michael Germann, cuya trayectoria internacional es reconocida en el rescate técnico.

Los elementos del CRUM fortalecieron sus habilidades operativas en escenarios de emergencia en altura, abordando temas críticos como uso de sistemas SS1 y SS20, para la evacuación segura de pacientes desde cabinas, técnicas de descenso vertical y mediante sistemas de tirolesa, así como el traslado de pacientes entre cabinas en pleno vuelo.

El programa incluyó la instalación de puntos de anclaje, apertura manual de cabinas en emergencia y uso de herramientas especializadas de progresión, así como protocolos de inspección, mantenimiento de arneses y sistemas de cable.