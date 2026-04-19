La serie From regresa con su cuarta temporada a la pantalla chica y mantendrá al filo del asiento a los fanáticos del suspenso y el misterio.

La producción creada por John Griffin promete mantener la tensión y las incógnitas que han caracterizado sus entregas anteriores. Además, el reparto incluye a Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno y otros actores clave que regresan para continuar la historia.

Conoce en La Razón la fecha y hora de estreno de la nueva temporada de esta producción, así como a los actores y actrices que regresan a la acción. Además, te compartimos el calendario completo de estreno para que no te pierdas ni un capítulo.

From temporada 4: Fecha, hora de estreno y reparto de la serie

El estreno de From temporada 4 está programado para el domingo 19 de abril a las 9:00 pm E.T., en Estados Unidos, pero la hora varía según el lugar en el que te encuentres:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 19:00 h.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 20:00 h.

Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 21:00 h.

Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 22:00 h.

España: A partir de las 3:00 h (hora peninsular) del lunes 20 de abril.

La cuarta entrega de la serie From tendrá 10 capítulos, igual que en las temporadas anteriores. En México podrá verse en HBO Max y Universal+.

El conocimiento está ahí fuera, pero eso no significa que deba encontrarse.



La Temporada 4 de #FROM se estrena el 20 de abril en HBO Max. pic.twitter.com/ZdvoeiJesr — HBO Max España (@StreamMaxES) March 31, 2026

Reparto de From 4

Algunos actores y actrices que participan en esta nueva entrega de la serie de HBO son:

Harold Perrineau

Catalina Sandino Moreno

David Alpay

Hannah Cheramy

Simon Webster

Ricky He

Chloe Van Landschoot

Scott McCord

Elizabeth Saunders

Calendario de estreno de los capítulos de la temporada 4 de From en México

Los episodios de From se estrenarán cada domingo, hasta finales de junio. Las fechas son: