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From temporada 4: Fecha, hora de estreno y reparto de la serie

La serie de HBO regresa a la pantalla este domingo; checa el calendario de estreno para no perderte ningún episodio

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From Foto: Especial
Por:
Martha Díaz

La serie From regresa con su cuarta temporada a la pantalla chica y mantendrá al filo del asiento a los fanáticos del suspenso y el misterio.

La producción creada por John Griffin promete mantener la tensión y las incógnitas que han caracterizado sus entregas anteriores. Además, el reparto incluye a Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno y otros actores clave que regresan para continuar la historia.

Conoce en La Razón la fecha y hora de estreno de la nueva temporada de esta producción, así como a los actores y actrices que regresan a la acción. Además, te compartimos el calendario completo de estreno para que no te pierdas ni un capítulo.

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From temporada 4: Fecha, hora de estreno y reparto de la serie

El estreno de From temporada 4 está programado para el domingo 19 de abril a las 9:00 pm E.T., en Estados Unidos, pero la hora varía según el lugar en el que te encuentres:

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 19:00 h.
  • Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 20:00 h.
  • Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 21:00 h.
  • Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 22:00 h.
  • España: A partir de las 3:00 h (hora peninsular) del lunes 20 de abril.

La cuarta entrega de la serie From tendrá 10 capítulos, igual que en las temporadas anteriores. En México podrá verse en HBO Max y Universal+.

Reparto de From 4

Algunos actores y actrices que participan en esta nueva entrega de la serie de HBO son:

  • Harold Perrineau
  • Catalina Sandino Moreno
  • David Alpay
  • Hannah Cheramy
  • Simon Webster
  • Ricky He
  • Chloe Van Landschoot
  • Scott McCord
  • Elizabeth Saunders

Calendario de estreno de los capítulos de la temporada 4 de From en México

Los episodios de From se estrenarán cada domingo, hasta finales de junio. Las fechas son:

  • Episodio 1: 19 de abril.
  • Episodio 2: 26 de abril.
  • Episodio 3: 3 de mayo.
  • Episodio 4: 10 de mayo.
  • Episodio 5: 17 de mayo.
  • Episodio 6: 24 de mayo
  • Episodio 7: 31 de mayo.
  • Episodio 8: 7 de junio.
  • Episodio 9: 14 de junio.
  • Episodio 10: 21 de junio.
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