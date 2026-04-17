Este es el precio del dólar HOY viernes 17 de abril de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano inició la jornada con una modesta recuperación frente al dólar, de forma que se alejó nuevamente de las 18.00 unidades por dólar, en medio de la especulación por una nueva negociación de paz en Medio Oriente.

De esta forma, este viernes 17 de abril la moneda nacional se cotiza en 17.28 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el jueves 16 de abril en 17.28 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico) de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.2623 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.2688 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este viernes 17 de abril:

Afirme: 16.40 a la compra – 17.90 a la venta

Banco Azteca: 16.20 a la compra – 16.99 a la venta

Banco de México, FIX del miércoles: 17.2623

Bank of America: 16.3666 a la compra – 18.2815 a la venta

Banorte: 16.05 a la compra – 17.60 a la venta

BBVA Bancomer: 16.40 a la compra – 17.54 a la venta

Grupo Financiero Multiva: 17.31 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 16.7713 a la compra – 17.7749 a la venta

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

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FGR