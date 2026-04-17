Así inició el dólar este viernes

Este es el precio del dólar HOY viernes 17 de abril de 2026

Conoce el precio del dólar hoy en ventanillas de bancos en México para este viernes 17 de abril

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. Foto: Pixabay
Por:
La Razón Online

El peso mexicano inició la jornada con una modesta recuperación frente al dólar, de forma que se alejó nuevamente de las 18.00 unidades por dólar, en medio de la especulación por una nueva negociación de paz en Medio Oriente.

De esta forma, este viernes 17 de abril la moneda nacional se cotiza en 17.28 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el jueves 16 de abril en 17.28 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico) de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.2623 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.2688 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este viernes 17 de abril:

  • Afirme: 16.40 a la compra – 17.90 a la venta
  • Banco Azteca: 16.20 a la compra – 16.99 a la venta
  • Banco de México, FIX del miércoles: 17.2623
  • Bank of America: 16.3666 a la compra – 18.2815 a la venta
  • Banorte: 16.05 a la compra – 17.60 a la venta
  • BBVA Bancomer: 16.40 a la compra – 17.54 a la venta
  • Grupo Financiero Multiva: 17.31 a la compra – N/A a la venta
  • Intercam: 16.7713 a la compra – 17.7749 a la venta
Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

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