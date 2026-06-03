¿Qué es la desdolarización que aplica en 11 países?

Debido a la posición que tiene Estados Unidos dentro del comercio mundial, el dólar ha logrado ser una de las divisas con mayor peso a nivel internacional, por lo que en muchos países se ha obtado por reducir la dependencia que tienen a la moneda estadounidense.

A partir del 2022 algunos países decidieron comenzar a dejar de depender del dólar estadounidense debido a las sanciones económicas que puso dicho país contra Rusia luego de que comenzara la guerra en Ucrania.

La desdolarización no representa una prohibición o eliminación directa del uso de dólar, sino que representa una reducción en la participación que tienen algunos países en acuerdos, comercio y operaciones entre bancos.

Divisas internacionales ı Foto: Especial

¿Cuáles son los once países prohiben el uso del dólar?

Los once países que iniciaron el proceso de desdolarización conforman la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y estos son los siguientes:

Rusia

Ucrania

Armenia

Azerbaiyán

Bielorrusia

Kazajistán

Kirguistán

Uzbekistán

Tayikistán

Turkmenistán

Moldavia

Los países del CEI redujeron las transacciones que realizan con el dólar a nivel comercial, lo que ha significado que al menos el 85 por ciento de las operaciones que realizan se hagan con su moneda local, representando un reforzamiento en su soberanía económica.

La desdolarización podría representar no solamente dejar de lado la dependencia hacia dicha divisa, sino una mejora en la competitividad entre divisas a nivel internacional y diversificar las reservas en los bancos centrales con oro tipo de activos.

🌏🇷🇺 Los mandatarios de los países de la Comunidad de Estados Independientes están llegando al lugar de la celebración de una cumbre informal de la organización en la ciudad rusa de San Petersburgo, informan desde el Kremlin y comparten imágenes correspondientes. pic.twitter.com/X9dsbUb9FH — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 22, 2025

Con la desdolarización también se busca evitar repercusiones que podrían derivar de sanciones económicas internacionales, como las impuestas contra Rusia por las políticas fiscales y monetarias de Estados Unidos.

La conversación sobre la desdolarización comenzó a reavivarse cuando China e India comenzaron a reflejar un ascenso en la economía global, pues esto marcó un parteaguas para reabrir la conversación sobre la creación de una moneda internacional con fines comerciales.

En 2023, luego de que se llevara a cabo la decimoquinta cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) , se plantearon ideas sobre la facilitación comercial entre las economías emergentes para dejar de lado el dólar como moneda de cambio.

El cambio del dólar como una de las principales divisas para el comercio se ha planteado desde hace muchos años, e incluso se han barajeado propuestas para la creación de una moneda internacional, como la llamada Bancor.

Entre las diversas formas de comercializar entre países dejando de lado el uso del dólar como moneda de cambio se encuentra el denominado “pago recíproco”, que consta en la compra venta entre países registrando adeudos y pagos equivalentes, y este era utiliado principalmente en América Latina.

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