Reunión China-EU, benéfica para economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que acoge con satisfacción el diálogo inicial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, y añadió que reducir la tensión y la incertidumbre entre las dos mayores economías del mundo es beneficioso para la economía mundial.

“Es muy importante, por supuesto, que las dos mayores economías del mundo mantengan un diálogo al más alto nivel… Sin duda, acogemos con satisfacción el hecho de que exista un diálogo constructivo entre los dos países. Cualquier cosa que contribuya a reducir las tensiones comerciales y la incertidumbre es positiva para ambas grandes economías y, por supuesto, también para la economía mundial”, dijo la portavoz del FMI, Julie Kozack, en una rueda de prensa.

El Dato: El ministerio de Asuntos Exteriores chino comunicó que Xi Jinping y Trump, en sus conversaciones, acordaron establecer una relación constructiva y estratégica.

Debido a las presiones derivadas de la guerra en Oriente Medio y al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que ha mantenido los precios del petróleo crudo por encima de los 100 dólares por barril, la economía mundial se está adentrando claramente en el punto medio de los tres escenarios económicos que el FMI describió en su informe de abril sobre las perspectivas de la economía mundial, apuntó.

El escenario intermedio “adverso” del FMI prevé que el crecimiento del PIB real mundial caiga al 2.5 por ciento este año, en comparación con 3.1 por ciento del “pronóstico de referencia” más optimista, que supone un fin rápido del conflicto, frente al crecimiento del 3.4 por ciento previsto para 2025.

El escenario adverso supone un precio del petróleo de 100 dólares por barril durante todo el año, pero también un endurecimiento de las condiciones financieras y un aumento de las expectativas de inflación.

Julie Kozack afirmó que, si bien el aumento de los precios de la energía ha elevado las expectativas de incrementos a corto plazo, el FMI considera que las estimaciones inflacionarias a mediano plazo se mantienen estables. Además, señaló que las condiciones financieras de la economía global siguen siendo favorables.

El FMI continúa analizando la posibilidad de brindar asistencia financiera a los países miembros que enfrentan dificultades debido al aumento de los costos de la energía y las materias primas a causa del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, no ofreció detalles sobre países específicos ni comentó un informe de Reuters que indicaba que Irak había solicitado asistencia financiera.

Crecimiento mundial ı Foto: Especial

Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, declaró durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en abril que se esperaba que al menos 12 países necesitaran asistencia por un total de entre 20 mil y 50 mil millones de dólares de ambas instituciones, que están consultando sobre la mejor manera de ayudar a los países miembros. Julie Kozack se negó a proporcionar ninguna actualización sobre esas cifras.

“En estos momentos, lo que estamos viendo es que muchos países nos están pidiendo apoyo en materia de políticas públicas… Nos están pidiendo asesoramiento político. ¿Cómo pueden responder mejor a la crisis, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada país?”, agregó.

En abril, el FMI afirmó que los países miembros deberían evitar grandes subvenciones al combustible.