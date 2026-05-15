Canasta básica baja precio promedio

Al menos ocho productos de la canasta básica disminuyeron o estabilizaron su precio promedio a nivel nacional, entre el 4 al 8 de mayo; además, las cadenas de supermercados que operan en el país empezarán a colocar señalizadores en las mercancías que están incluidas en el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), señaló la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, señaló durante la mañanera del pueblo que el costo mínimo del kilógramo de plátano fue de 16.60 pesos y un máximo de 25.51 pesos, y en promedio 21.95 pesos; no obstante, en julio del año pasado su precio promedio osciló en 28.72 pesos.

Respecto al kilogramo de limón, éste disminuyó, ya que en junio de 2025 se colocó en 37.45 pesos, y para el periodo de referencia su costo promedio fue de 36.44 pesos, con un mínimo de 31.75 pesos y un máximo de 44.57 pesos. El paquete de 18 piezas de huevo pasó de 55.09 pesos en junio del año pasado a 47.40 pesos en la primera semana de mayo, con un mínimo de 38.69 pesos y un máximo de 47.77 pesos.

También el kilógramo de carne de pollo entero bajó su costo al pasar de 43.19 pesos en el sexto mes del año pasado a 38.99 pesos; mientras que su precio mínimo se ubicó en 35.83 pesos y el máximo de 42.65 pesos el kilo. El frijol, en julio pasado, tuvo un precio promedio por mil gramos de 32.01 pesos, el 8 de mayo se ubicó en 24.15 pesos, con un mínimo de 22.92 y un máximo de 24.91 pesos.

“Respecto de la carne de cerdo, en junio de 2025 su precio promedio fue de 111.30 pesos kilogramo, y ahora es de $109.12 pesos; su precio mínimo es de 66.62 pesos y el máximo de 126.46 pesos”, y el kilogramo de arroz bajó de 17.75 pesos en julio de 2025 a 18.04 pesos por kilogramo, con un mínimo de 15.77 pesos y un máximo de 19.04 pesos, acotó el titular de la Profeco.

El procurador destacó que ya se trabaja con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) con la intención de colocar identificadores en los productos de la canasta básica que sean comercializados en las tiendas de autoservicio.

“Y aquí, invitar a todas y a todos a que, cuando vean estos identificadores, van a encontrar los productos de esta canasta a precios justos. Y toda la suma no nos debe de dar más de 910 pesos”, puntualizó.