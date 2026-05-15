México avanza en conversaciones rumbo al T-MEC

EL MIÉRCOLES concluyeron “positivamente” las conversaciones entre el equipo técnico comercial del Gobierno mexicano y del estadounidense, reuniones que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), rumbo a la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, señaló Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

“En Washington DC concluyeron positivamente las conversaciones con los equipos técnicos de México y Estados Unidos en la Representación Comercial de la USTR, de cara a la Revisión del T-MEC. Seguimos avanzando”, publicó el funcionario federal en su cuenta de X.

El Tip: México le compra más mercancías a Estados Unidos, que lo que China, Japón y Alemania en conjunto; es decir, alrededor de 337 mil millones de dólares.

Agregó que la visita del equipo mexicano fue para conversar con integrantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en especial con el subsecretario, William Kimmit, sobre temas “relevantes de nuestra agenda comercial”.

El titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo el miércoles que, además de las conversaciones de los equipos técnicos, también se realizó una reunión con representantes de la industria manufacturera de los tres países miembros del T-MEC, “es un dato importante, estuvo buena parte de la industria de Canadá, México y Estados Unidos, fue el presidente de la Concamin, por parte del sector privado y de nosotros, el subsecretario Luis Rosendo”.

535 mil mdd exportó México hacia Estados Unidos en 2025

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en la revisión del T-MEC se han tenido avances frente a los cuales no hay alguna “prisa” y acotó que un aspecto que se busca evitar es que las temporadas electorales, en ambos países, no incidan en el tratado.

La mandataria dijo que uno de los objetivos prioritarios en las conversaciones con EU es disminuir los aranceles que afectan a las importaciones desde México, en especial, las que pesan sobre el acero, aluminio y cobre, amparados en la sección 232 de seguridad nacional.