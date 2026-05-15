CSP: “Vamos a darle la vuelta” a nota negativa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que al cambio de perspectiva de estable a negativa de la calificación soberana, por parte de la agencia Standard & Poor’s (S&P), fue una equivocación por lo que “le vamos a dar la vuelta”; además, afirmó que la economía mexicana “está bien”, pero será a partir del segundo semestre que se notarán las condiciones favorables para el país.

“Esta calificadora que hace una perspectiva negativa, le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta de que se equivocó”, agregó en su conferencia matutina.

El Dato: Las perspectivas de los seis bancos comerciales mexicanos reflejan la del soberano e incorporan los factores crediticios independientes de estas entidades.

La mandataria explicó que los economistas deben estar sorprendidos de lo que ocurre en el país, ya que la tasa de interés bajó a 6.50 por ciento, mientras la inflación ha disminuido; a pesar de la guerra y el desabasto energético, México ha sido resiliente “en esa circunstancia estamos desarrollando una economía fuerte”, dijo.

Sheinbaum Pardo añadió que aunque que es cierto que se necesita más inversión pública, en el segundo semestre de 2026 se notará, en parte, por la reciente ley sobre inversiones y la aprobación de su reglamento, “ya tenemos toda la base jurídica para seguir avanzando en las inversiones mixtas que planteamos. Y todo eso se va a notar mucho en el segundo semestre. Vamos bien, yo estoy trabajando todos los días, pero confiada en que la economía de México está bien”.

La razón de la calificadora para mantener la nota soberana, pero cambiar la perspectiva de estable a negativa, fue por el crecimiento económico lento que ha tenido México, así como por las restricciones presupuestarias y la materialización de más pasivos, lo que se traduce en una consolidación fiscal “muy gradual” y un incremento de la deuda pública.

“El posible apoyo fiscal sustancial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría seguir afectando la rigidez fiscal de México. Un deterioro inesperado de los estrechos vínculos comerciales y económicos entre México y Estados Unidos también podría debilitar la sólida posición externa del país”, agregó S&P.

La calificadora destacó que, tras el cambio de perspectiva del soberano, también realizó diversas acciones de calificación en 12 instituciones financieras mexicanas, las cuales son: Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de México (Banamex), BBVA México, Banco Mercantil del Norte-Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte (Banorte), HSBC México, Banco Inbursa-Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, Scotiabank Inverlat, Instituto Para La Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) y de Asigna Compensación y Liquidación (Asigna).

“Al mismo tiempo, confirmamos las calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo de ‘BBB’ y ‘A-2’ de estas instituciones financieras. Por último, confirmamos todas las calificaciones de emisión de la deuda de estas instituciones”, pero revisaron también un cambio de perspectiva a negativa.

S&P dijo que las calificaciones soberanas de México “limitan” las notas de las 12 instituciones por “su exposición significativa al riesgo país, principalmente.