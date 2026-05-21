UE ve a México como ‘tierra de oportunidades’ tras nuevo acuerdo comercial

El Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea (UE), Maroš Šefčovič, dijo que con la firma del Acuerdo Global Modernizado (AGM) se enviará un mensaje de que las asociaciones de libre mercado se dan resultados; además, se mejorará la competitividad, fortalecerá las cadenas de suministro y se creará una plataforma de gobernanza sólida que ayudará a atraer más inversiones hacia México, “porque México es una tierra de oportunidades”.

Por su parte el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que, además de ampliará las relaciones comerciales, el objetivo de México es el crecimiento económico y el bienestar.

El representante de la UE destacó que el acuerdo es importante en un momento en que las cadenas de suministro globales tienen presión y donde la seguridad económica de la región europea es importante,

“Europa y México están eligiendo la asociación y la amistad, fortaleciendo cadenas de suministro confiables, lo cual es crítico para unir a las economías”, agregó.

Agradecí a Maroš Šefčovič , Comisario de Comercio y Seguridad de la Unión Europea, su apoyo y gran labor para hacer posible la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea !! pic.twitter.com/WQdyIje6eA — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 21, 2026

La tasa de crecimiento de las exportaciones de México hacia la UE, actualmente, se ubica en 7.0 por ciento, mientras que hacia Estados Unidos se ubica entre 15 y 16 por ciento, en ese contexto, México busca ampliar sus ventas hacia Europa, y la meta es clara: llegar a 2030 con un crecimiento de 50 por ciento, y también crecer las inversiones,

“¿Cuál es la meta? Llegar a 2030 con un aumento casi del 50 por ciento en lo que estamos haciendo. De ese el tamaño de la importancia que tiene para México este acuerdo con la Unión Europea”, señaló.

“¿Cuál es el objetivo final? Pues que México crezca económicamente. Bienestar es nuestro objetivo final. Y vamos a concentrar el esfuerzo en esa tarea”, indicó durante la conferencia de prensa en el marco de la Cumbre Empresarial México-Unión Europea.

Con la firma mañana de la modernización del Acuerdo con la Unión Europea se abren nuevas oportunidades para México: más inversiones , más exportaciones y con ello, más bienestar para nuestra sociedad. pic.twitter.com/0ACR2yCbu2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 21, 2026

Maroš Šefčovič añadió que, la certidumbre jurídica es clave para atraer inversiones, y con México se necesita tener claridad del marco legal, el pago de impuestos, aranceles aplicables, y se tendrá estrecha relación con el Gobierno de México.

Puntualizó, que “para tener muy buenos mecanismos para resolver cualquier tensión. Queremos asegurarnos de que las empresas de Europa y las empresas mexicanas se sientan cómodas con el tratado con la Unión Europea”.

Y en ese sentido, se está creando una plataforma importante con mecanismos de gobernanza para que llegue inversión a México, “porque México es una tierra de oportunidades. Hay un enorme potencial en la generación de energía, la producción energética, las empresas para el desarrollo de la economía moderna, la digitalización, la electrónica, las tecnologías del futuro... y también hemos comenzado a explorar la posibilidad de una cooperación más estratégica en el desarrollo de asociaciones de materias primas críticas”.

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MSL