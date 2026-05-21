Continúa racha negativa para valor de producción de empresas constructoras

El sector de la construcción registró en marzo pérdidas importantes en su comparación anual. Los principales retrocesos se observaron en el valor de producción, en el personal ocupado y en las horas trabajadas, mientras que las remuneraciones medias reales fueron el único indicador que mostró un incremento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el tercer mes del año, el valor de producción, en términos reales, sufrió una caída de 1.0 por ciento; además, el personal ocupado total disminuyó 3.2 por ciento debido a que el personal dependiente de la razón social —que incluye a obreros, empleados administrativos, contables y de dirección— se redujo 2.8 por ciento y los no dependientes de la razón social sufrieron un desplome de 16.7 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

Asimismo, las horas trabajadas en las empresas constructoras se contrajeron 2.8 por ciento en su comparación con marzo de 2025. Las horas del personal dependiente de la razón social descendieron 2.5 por ciento y las correspondientes a los no dependientes se desplomaron 13.7 por ciento, destacó el indicador del Inegi.

En el tercer mes de 2026, las horas trabajadas en las empresas constructoras aumentaron 0.4 % en relación con el mes anterior. Según la categoría de las y los ocupados, las horas trabajadas por el personal dependiente de la razón social incrementaron 0.4 por ciento. Las correspondientes al personal no dependiente redujeron 3.7 por ciento.

El sector de la construcción registró en marzo pérdidas importantes ı Foto: larazondemexico

Por su parte, las remuneraciones medias reales para el personal ocupado se incrementaron 2.3 por ciento, en especial, por un incremento de 4.3 por ciento en los sueldos pagados a los obreros, aunque los sueldos destinados a los empleados administrativos, contables y de dirección se redujeron 1.7 por ciento.

Con cifras originales, y a tasa anual, el valor de la producción del sector de la construcción en todo el país registró un descenso de 0.7 por ciento, impulsado por un desplome en varias entidades, por ejemplo, Durango con 52.5 por ciento; Oaxaca, 48.1 por ciento; Quintana Roo, 46.4 por ciento; Guerrero, 30.8 por ciento; Baja California Sur, 28.2 por ciento; Campeche, 22.8 por ciento; Sonora, 22.1 por ciento; Chihuahua, 20.8 por ciento; Coahuila, 18.3 por ciento; Jalisco, 18 por ciento; Yucatán, 14.7 por ciento y Sinaloa, 13.3 por ciento.

Mientras que algunas de las entidades que registraron una variación anual positiva en el valor de producción fueron Hidalgo con 104.8 por ciento; Estado de México, 67.2 por ciento; Tlaxcala, 57.4 por ciento; Querétaro, 50.8 por ciento; Zacatecas, 31.2 por ciento; Tamaulipas, 28.4 por ciento; Colima, 24 por ciento; Michoacán, 19.9 por ciento; Veracruz, 18.3 por ciento; Baja California, 5.6 por ciento; Aguascalientes, 5.3 por ciento y Ciudad de México con 4.2 por ciento.

En marzo 2026, los indicadores de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras #ENEC tuvieron las siguientes variaciones mensuales:



↔️ 0.0% valor de producción

⬇️-0.3% personal ocupado

⬆️ 0.4% horas trabajadas

⬆️ 0.3% remuneraciones medias reales



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