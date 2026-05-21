Silent4Business llama a reforzar la seguridad digital en empresas

La empresa de ciberseguridad Silent4Business advirtió que las compañías enfrentan un aumento en los riesgos digitales debido a nuevas estrategias de fraude que aprovechan errores humanos y accesos externos para vulnerar información confidencial.

Silent4Business señaló que uno de los principales problemas dentro de las organizaciones radica en la supervisión limitada sobre proveedores, aliados comerciales y terceros con acceso a plataformas internas. Aunque muchas empresas fortalecen la protección de sus sistemas centrales, suelen dejar áreas vulnerables dentro de su cadena de suministro, situación que facilita infiltraciones en entornos considerados seguros.

Como ejemplo de esta tendencia, Silent4Business citó el reciente ataque contra Booking.com, incidente que comprometió datos sensibles y registros de reservaciones de miles de usuarios en distintas partes del mundo. De acuerdo con la compañía, este caso reflejó cómo las amenazas actuales no siempre parten de fallas técnicas complejas, sino de accesos autorizados que terminan en manos equivocadas.

Silent4Business explicó que los grupos criminales modificaron sus métodos de operación. En lugar de enfocarse únicamente en descifrar códigos o vulnerar infraestructuras digitales avanzadas, ahora recurren con mayor frecuencia a tácticas de ingeniería social para engañar a empleados, proveedores y socios comerciales.

A través de estas prácticas, los delincuentes consiguen información estratégica que posteriormente utilizan para desarrollar fraudes más precisos y convincentes. Silent4Business alertó que los datos robados durante una primera intrusión suelen reutilizarse en ataques posteriores, lo que incrementa el alcance de las operaciones delictivas y complica la respuesta de las áreas de seguridad.

La compañía también advirtió sobre las consecuencias financieras y reputacionales derivadas de este tipo de incidentes. La exposición de información de clientes puede afectar la confianza del consumidor y generar pérdidas económicas importantes, sobre todo en sectores como turismo, comercio electrónico y servicios financieros.

Ante este panorama, la firma consideró indispensable que las empresas incorporen la ciberseguridad dentro de su estrategia general de negocio y no sólo como una tarea exclusiva del área tecnológica. Afirmó que las acciones preventivas representan un costo menor frente al impacto operativo y económico de un ataque digital.

Finalmente, Silent4Business recomendó reforzar los procesos de verificación de identidad, implementar sistemas de detección de anomalías y efectuar evaluaciones constantes sobre los riesgos asociados con terceros y proveedores externos.

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FGR