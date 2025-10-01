AMITAI reconoce a Silent4Business como una de las empresas más éticas en Latinoamérica

La empresa ha participado durante cinco años consecutivos en el ranking.

La firma especializada en ciberseguridad Silent4Business fue reconocida como una de las cinco Empresas Más Éticas (E+E) de México y Latinoamérica en 2025, de acuerdo con el ranking elaborado por la consultora AMITAI.

En la VI edición de este ejercicio, se evaluaron a 70 compañías bajo criterios como políticas internas, cultura laboral, impacto en las comunidades donde operan y acciones de combate a la corrupción. Silent4Business, encabezada por su fundadora y CEO, Layla Delgadillo, obtuvo la cuarta posición en el listado.

La empresa ha participado durante cinco años consecutivos en el ranking y ha mantenido un lugar destacado gracias a la implementación de lo que denomina una “política de ética viva”. Entre sus prácticas se incluyen talleres de formación, un canal de denuncias accesible a colaboradores, clientes y aliados, y el desarrollo de soluciones tecnológicas bajo el principio ethical by design.

Además, las denuncias recibidas son revisadas por un Comité de Ética integrado de forma interdisciplinaria y paritaria, con el objetivo de reforzar la confianza en el proceso y minimizar sesgos.

Al recibir el reconocimiento, Delgadillo afirmó que la clave está en sostener el esfuerzo: “Lo importante no es solo obtener un reconocimiento, sino mantenerlo. Y eso es lo más complicado”.

Silent4Business, con nueve años de trayectoria, ha buscado consolidarse como un referente en el sector de la ciberseguridad no solo por sus soluciones tecnológicas, sino también por la confianza que genera su cultura organizacional.

