Sector automotor latinoamericano acuerda reducir barreras comerciales y acelerar renovación vehicular

Representantes del sector automotor de 18 países firmaron la Declaración de Quito durante el CLAM 2026.

La renovación del parque vehicular, la reducción de cargas fiscales y la integración comercial entre países de América Latina formaron parte de los acuerdos alcanzados por organismos automotrices regionales durante el Congreso Latinoamericano Automotriz (CLAM) 2026, celebrado en Quito, Ecuador.

En ese encuentro, representantes de 18 países respaldaron la Declaración de Quito, documento impulsado por la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), con el que buscan establecer una agenda común frente a los cambios del comercio internacional y la llegada de nuevos actores al mercado automotor.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) participó en los trabajos junto con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El acuerdo regional contempla medidas para facilitar el comercio automotor entre países latinoamericanos mediante la eliminación de barreras arancelarias y el impulso de políticas que favorezcan la formalización del sector.

Dentro del documento, los organismos plantearon la necesidad de contar con sistemas tributarios “razonables, coherentes y previsibles”, al considerar que los costos fiscales pueden afectar tanto la competitividad de la industria como el acceso de los consumidores a vehículos nuevos.

“Una carga tributaria excesiva, o una estructura impositiva que penalice la formalidad, restringe a la ciudadanía la posibilidad de acceder a vehículos con tecnologías más avanzadas y de menor impacto ambiental”, señala la declaración firmada en Quito.

Otro de los puntos incluidos en la agenda regional se relaciona con el impulso de incentivos fiscales y financieros dirigidos a la renovación vehicular, particularmente con unidades de menores emisiones y mayores condiciones de seguridad para el transporte de pasajeros y carga.

La Declaración de Quito fue firmada por Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA; Odracir Barquera, director general de la AMIA; y Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la ANPACT.

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