Aeroméxico busca reanudar vuelos a Venezuela a casi una década de suspender operaciones

Una avión de la aerolínea Aeroméxico, en una fotografía ilustrativa.

Con la intención de continuar con su expansión comercial e internacional, la aerolínea Aeroméxico busca retomar sus operaciones hacia Venezuela, en específico, con la nueva ruta Ciudad de México-Caracas y, así, ampliar las opciones de vuelos hacia Sudamérica.

“En Aeroméxico seguimos explorando oportunidades para fortalecer nuestra red internacional. La intención de retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendar el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje”, indicó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico.

Avión de Aeroméxico, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Ruta, aún pendiente de aprobación

La ruta aún se encuentra en evaluación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes, pero de darse el visto bueno, el inicio de operaciones está contemplado para octubre de 2026, y los detalles de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez que se tenga la autorización, señaló Aeroméxico.

Asimismo, la nueva ruta conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, y contará con aeronaves Boeing 737 MAX, aeronave eficiente y moderna.

“El regreso a Venezuela permitirá fortalecer los lazos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países, ofreciendo a los clientes una opción directa y eficiente para viajar entre estas dos importantes capitales”, agregó.

La aerolínea sostuvo que, de lograrse la nueva ruta aérea, ya se tendrían 10 rutas para Sudamérica entre las cuales se incluye a Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina.

Aeroméxico suspendió vuelos a Venezuela en 2016

En junio de 2016, Aeroméxico suspendió indefinidamente sus vuelos desde y hacia Venezuela “debido al complejo entorno económico” del país sudamericano, donde la aerolínea tenía cinco años de operaciones entre la Ciudad de México y Caracas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr