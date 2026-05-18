Hot Sale 2026: Liverpool, Mercado Libre, Amazon, ¿dónde están las mejores ofertas?

Así puedes encontrar las mejores ofertas del Hot Sale 2026 en tus tiendas favoritas.

El Hot Sale 2026 está por llegar y, con él, las mejores ofertas en Amazon, Mercado Libre, Liverpool y miles de tiendas en línea. Para que te prepares para tus compras pendientes, aquí te decimos cómo encontrar las mejores ofertas.

Durante el Hot Sale, que se celebra entre finales de mayo e inicios de junio, las tiendas en línea y marcas más importantes de México ofrecen atractivos descuentos y promociones. Así que si tu lista de pendientes es larga, ¡aprovecha estos días!

¡Ya viene el Hot Sale con increíbles descuentos! ı Foto: Especial

Aún tienes algunos días para prepararte y planear tus compras inteligentemente. Así que aquí te decimos cómo y en dónde encontrar las mejores ofertas para el Hot Sale 2026.

¿Cómo y dónde encontrar las mejores ofertas para el Hot Sale 2026?

En el Hot Sale 2026 participan cientos de tiendas y marcas, seguramente muchas de tus favoritas. Pero, ¿cómo encontrar las mejores ofertas? Te contamos.

Lo primero es que en el portal oficial del evento (en ESTE ENLACE) se han ido publicando TODAS las tiendas, marcas y bancos participantes. Por ello, el sitio web oficial del Hot Sale 2026 es el primer filtro para encontrar una oferta. ¿No sabes dónde comprar tu producto? Entra al sitio web del Hot Sale y ahí encontrarás las mejores opciones.

Así luce el sitio web oficial del Hot Sale 2026. ı Foto: Captura de pantalla

El segundo consejo es ir directamente a los sitios web de las marcas que ya conoces: Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Coppel, entre otros. En sus páginas principales te indicarán qué productos están de oferta o qué promociones hay.

Te recomendamos buscar el mismo producto en diferentes tiendas, pues algunas pueden manejar mejores precios que otras por el mismo producto, o similares.

Una simple búsqueda en Google te ayudará a comparar precios en el Hot Sale 2026. ı Foto: Captura de pantalla

Ahora, si quieres aprovechar al máximo los descuentos de la temporada, sigue estos consejos:

Monitorea CON TIEMPO los precios de los productos que quieres comprar. Así podrás saber qué tienda ofrece los mejores descuentos

Utiliza herramientas en línea como Google Shopping , que te muestra diferentes precios de un mismo producto; incluso, una simple búsqueda en Google ya te dará esta información

Sigue a tus marcas o tiendas preferidas en sus redes sociales para que te enteres primero de qué productos están en oferta durante la temporada

Aprovecha los cupones de las plataformas: Algunas tiendas como Amazon o Mercado Libre envían cupones a sus usuarios durante los días de oferta

Investiga si tu forma de pago ofrece descuentos : Plataformas como PayPal, Mercado Pago, Aplazo o, incluso, algunos bancos, dan un descuento adicional por usar sus productos a la hora de comprar

Investiga si puedes acceder a bonificación bancaria: Algunos bancos ofrecen cashback o un porcentaje de devolución directamente a su estado de cuenta por utilizar sus tarjetas o productos.

De esta forma, podrás acceder a los mejores precios este Hot Sale 2026, que se celebrará del 25 de mayo al 2 de junio.

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