Hot Sale 2026 en México: Fechas oficiales y tiendas participantes

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) confirmó las fechas oficiales para el Hot Sale 2026, una campaña de nueve días que promete activar la economía digital en México con ofertas, envíos gratis, cupones de descuento y meses sin intereses.

Más de 700 marcas y plataformas comerciales se sumarán a la edición de este año. Los expertos de la AMVO y del sector financiero quieren impulsar un consumo consciente y responsable, invitando a la gente a disfrutar los descuentos en categorías como hogar, viajes, moda y tecnología sin caer en fraudes digitales.

¿Cuándo es el Hot Sale 2026?

El evento iniciará oficialmente el lunes 25 de mayo de 2026 y cerrará el martes 2 de junio, aunque algunas plataformas extenderán sus promociones hasta el miércoles 3 de junio.

Sin embargo, habrá un “madruguete” de ofertas, ya que varias cadenas departamentales y de tecnología iniciarán preventas exclusivas desde el viernes 22 y sábado 23 de mayo, un ejemplo de esto es El Palacio de Hierro, que arrancará de forma previa con sus tradicionales “Días de Cortesía”.

Guía de tiendas y marcas participantes

Las promociones se concentrarán de forma exclusiva en los portales web y aplicaciones oficiales de las empresas. El sitio oficial del Hot Sale concentrará cupones especiales y las llamadas “ofertas flash” descuentos masivos de corta duración.

Tiendas departamentales, supermercados y plataformas de envío

Tiendas: Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears, Sanborns, Suburbia, Coppel, Elektra e IKEA.

Supermercados: Walmart, Sam’s Club, Bodega Aurrera, Chedraui, La Comer, HEB y City Club.

Plataformas digitales: Amazon, Mercado Libre, Rappi, Uber Eats y Miniso.

"El Pre Hot Sale ya está aquí y es momento de llevarte eso que tanto querías 🛒⚡

Encuentra productos seleccionados para estrenar antes que nadie ✨💛 pic.twitter.com/x6zk56AxhC — Chedraui (@Chedrauioficial) May 16, 2026

Tecnología, entretenimiento y telefonía

Marcas de electrónicos: Samsung, Xiaomi, Sony, Lenovo, Acer, Asus, Dyson y Apple (a través de distribuidores autorizados).

Telefonía y servicios: AT&T, Telcel, Totalplay y Office Max.

Gaming y streaming: PlayStation, VIX y TikTok Shop.

Moda, maquillaje y estilo de vida

Ropa y calzado: Nike, Adidas, Puma, New Balance, SHEIN, TEMU, Vans, Crocs, Charly, Cklass e Ilusión.

Belleza y cuidado personal: L’Oréal Paris, MAC Cosmetics, Bioderma, Saba y Ellaz.

Viajes y servicios bancarios

Turismo y hospedaje: Aeroméxico, Volaris, Booking.com, BestDay, Expedia, Fiesta Inn y World of Hyatt.

Bancos participantes (Bonificaciones y MSI): BBVA, Citibanamex, American Express y facilidades mediante OXXO Pay.

Recomendaciones de la AMVO para una compra segura

Para que no gastes de más, evites las compras por impulso y protejas tu dinero de páginas falsas, los organizadores recomiendan seguir estos consejos:

Compara en cinco sitios: Antes de pagar, busca el mismo producto en al menos cinco tiendas diferentes. Así sabrás si la oferta es real o si otra marca te da mejores ventajas, como el envío gratis.

Evalúa tu compra: Antes de meter los datos de tu tarjeta, piensa si de verdad necesitas el artículo o si solo lo estás comprando por la emoción de los descuentos.

Compra en sitios seguros: Entra siempre desde la página oficial del Hot Sale o revisa que los enlaces de las tiendas tengan el candado de seguridad (https://) para proteger tus tarjetas de una clonación.

Lee los detalles: Revisa muy bien las fechas de entrega, las características físicas del producto y las políticas de devolución antes de dar el clic final.

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