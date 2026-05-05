Profeco revela cuáles son las mejores y peores salchichas en México

Profeco: estas son las mejores y peores salchichas en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio de calidad sobre salchichas disponibles en el mercado mexicano, en el que analizó 37 productos de distintas categorías y detectó irregularidades como exceso de nitritos, menor contenido de proteína al declarado y casos de publicidad engañosa.

El análisis incluyó salchichas tipo Viena, Frankfurt, de pavo y para hot dog, evaluando variables como contenido nutrimental, sodio, nitritos, calidad sanitaria y veracidad en el etiquetado.

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Aunque todos los productos cumplieron con las normas sanitarias y el contenido neto declarado, la dependencia identificó inconsistencias relevantes que pueden influir en la decisión de compra de los consumidores.

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Entre los principales hallazgos, la Profeco reportó que al menos tres productos superaron el límite permitido de nitritos —sustancias utilizadas como conservadores—, lo que podría representar un riesgo para la salud si se consumen de forma frecuente. Las marcas señaladas en este rubro fueron Parma Sabori, así como presentaciones tipo Viena y Frankfurt de la marca Bafar.

Asimismo, el organismo detectó que algunas salchichas no cumplen con el contenido de proteína que anuncian en su etiquetado, mientras que otras utilizan términos como “de pavo” o “con pavo” sin que este ingrediente sea predominante. En este último caso, marcas como Zwan Premium y Kir contienen apenas alrededor de 4 por ciento de carne de pavo, pese a lo que sugiere su presentación comercial.

En contraste, el estudio también identificó productos mejor evaluados en función de su equilibrio nutrimental. Entre ellos destacan opciones como Fud Cuida-T+, Lala Plenia y algunas presentaciones de Fud, que presentan mayores niveles de proteína y menor contenido de sodio en comparación con otros productos del mercado.

Profeco advirtió que, en general, todas las salchichas analizadas presentan altos niveles de sodio, por lo que recomendó moderar su consumo. También sugirió revisar cuidadosamente las etiquetas, especialmente la lista de ingredientes, donde el primer componente debe ser carne para considerar un producto de mejor calidad.

El organismo reiteró que denominaciones como “con pavo” suelen indicar mezclas con otros tipos de carne o ingredientes, por lo que llamó a los consumidores a no basar su decisión únicamente en la parte frontal del empaque.

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MSL