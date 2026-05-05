Viva Aerobus celebra acuerdo aéreo entre México y Estados Unidos

La aerolínea mexicana Viva Aerobus celebró el convenio en materia de traslados y conectividad aérea entre México y Estados Unidos, que muestra la disposición de ambos países para mantener un diálogo continuo, “así como la creación de un grupo de trabajo bilateral que acompañe la implementación de los acuerdos alcanzados”.

En un comunicado, Viva reconoció las labores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para acordar medidas enfocadas a implementar un acuerdo bilateral favorable en materia de traslado aéreo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

Asimismo, resaltó el trabajo de autoridades mexicanas para sostener conversaciones con el DOT, referente al futuro del transporte aéreo del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

TE RECOMENDAMOS: Aeroméxico Aeroméxico reconoce avances logrados para fortalecer el transporte aéreo entre México y EU

También, reiteró su compromiso y disposición para continuar contribuyendo con funcionarios tanto de la SICT como del DOT, quienes vigilarán y darán seguimiento técnico a la implementación de los acuerdos establecidos.

La empresa de viajes aéreos finalizó agradeciendo el esfuerzo de las autoridades correspondientes para fortalecer al conectividad aérea entre México y Estados Unidos, “así como con el desarrollo económico, turístico y social que ésta impulsa en ambas naciones”.

Viva reconoce a la @SICTmx y la @SRE_mx en conjunto con el DOT de Estados Unidos, por el acuerdo de transporte aéreo bilateral alcanzado; un gran avance para el fortalecimiento de la industria. pic.twitter.com/Frtv1jsbmY — Viva (@VivaAerobus) May 5, 2026

Canaero reconoce avance de negociaciones en materia aérea con EU

Luego del anuncio de la SICT y el Departamento de Transporte de Estados Unidos, en referencia al acuerdo preliminar para solucionar los conflictos en materia aérea entre México y Estados Unidos, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) externó reconocimiento por estos avances.

“Canaero reconoce que este resultado es reflejo de un proceso constructivo de diálogo entre las autoridades de ambos países, orientado a preservar una relación bilateral sólida y de beneficio mutuo”, refirió en un comunicado.

Agregó que tiene disposición para contribuir de manera cercana con las autoridades correspondientes para el correcto avance de las condiciones que favorezcan la recuperación de la competitividad de la industria aérea nacional y, como consecuencia, al desarrollo económico y social del país.

En julio del año pasado, el DOT comunicó a las aerolíneas mexicanas que deben obtener autorización previa para vuelos chárter con aeronaves grandes hacia o desde Estados Unidos, bajo el argumento que “el Gobierno de México ha perjudicado los derechos operativos de las aerolíneas estadounidenses y les ha negado la oportunidad justa e igual de ejercer sus derechos operativos”.

El Departamento de Transporte estadounidense argumentaba que la acción referida actuaba en contra del Acuerdo de Transporte Aéreo México-Estados Unidos de 2015.

Con el reciente acuerdo entre la SICT y el DOT, se previeron avances para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México; en el documento firmado, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación, se reconoce el impulso del AIFA como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México.

Asimismo, se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr