Aeroméxico reconoce avances logrados para fortalecer el transporte aéreo entre México y EU.

Aeroméxico reconoció la gestión de las autoridades del país y sus titulares, encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), al lograr avances en las negociaciones con el Departamento del Transporte (DOT) de Estados Unidos.

La aerolínea aseguró que valora los esfuerzos orientados a mantener un diálogo constructivo que permita continuar fortaleciendo la relación bilateral en beneficio del desarrollo de la industria aérea nacional.

“Reiteramos el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con las autoridades para materializar los acuerdos que nos permitan seguir ofreciendo la mejor red de rutas a nuestros clientes”, señaló Aeroméxico en un comunicado.

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Previamente, México y Estados Unidos acordaron la inclusión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y realizar un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU.

Asimismo, se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU.

En materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opcionesoperativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos.

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JVR