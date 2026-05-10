Hot Sale 2026: Estos son los bancos que van a tener promociones

El Hot Sale 2026 es una temporada de descuentos en la que cientos de marcas ponen ofertas exclusivas en varios de sus productos, con la disponibilidad de adquirirlos directamente en sus tiendas en línea.

Este evento anual que es impulsado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) pretende fomentar el comercio por medio de plataformas digitales en México mediante sus ofertas exclusivas.

Las marcas de moda, tecnología, hogar, juguetes, viajes y diversos rubros tienen descuentos disponibles en muchos de sus productos, e incluso cuentan con la posibilidad de realizar pagos a meses sin intereses.

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Esto permite que las y los consumidores puedan adquirir productos a grandes precios, por lo que muchos comienzan a buscar las mejores promociones incluso días antes de que comiencen las rebajas del Hot Sale.

Algunos de los bancos que ofrecen pagos a Meses Sin Intereses (MSI) y varias promociones durante el Hot Sale son:

Banamex

BBVA

HSBC

Scotiabank

Hot Sale ı Foto: Especial

¿Cuándo es el Hot Sale 2026?

Para este 2026 el Hot Sale estará disponible a partir del 25 de mayo y continuará hasta el 2 de junio, por lo que durante estos nueve días se podrá adquirir productos con descuentos en más de 700 marcas.

Algunos de los bancos participantes cuentan con entre un 10, 15 y 20 por ciento de bonificación en las compras realizadas durante el Hot Sale; además, también contarán con entre 6 y hasta 24 MSI.

Mientras que otros contarán con porcentajes de descuento adicionales en comercios específicos como Mercado Libre y Amazon, pero es muy importante que revises la información disponible de tu banco para conocer los detalles.

Hot Sale ı Foto: Especial

Esto debido a que algunos bancos requieren que se realice el registro previo de la tarjeta en la aplicación o página web para que se pueda realizar la bonificación exclusiva para compras durante el Hot Sale.

Antes de realizar compras durante Hot Sale es importante que tomes en cuenta información necesaria, como el límite disponible en tu línea de crédito, conocer la fecha de corte de tu tarjeta y activar las promociones previamente en caso de ser necesario.

Las compras en línea te permitirán comparar el costo de un artículo en distintas tiendas, por lo que esta puede ser una gran ventana de oportunidad para adquirir alguno de los productos que forman parte de tu lista de deseos desde hace tiempo.

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