Lotería Nacional y Panini lanzan billetes históricos de México 86 e Italia 38

Semana a semana, en el marco del Sorteo Zodiaco, Lotería Nacional entrega dos nuevos cachitos de la colección del Álbum Conmemorativo Retro de Fútbol, presentada en colaboración con Panini, combinando diseño histórico con la emoción de participar por grandes premios. En esta ocasión ya están disponibles los billetes 7 y 8 correspondientes al Zodiaco No. 1745, que se realizará el domingo 17 de mayo del presente año y cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie.

El billete 7 conmemora un hito en la historia del fútbol mexicano: en enero de 1986, México recibió por segunda ocasión la Copa del Mundo de Fútbol, y con ese motivo Lotería Nacional emitió una serie de billetes conmemorativos al Año Mundial del Fútbol México 1986. En su diseño se aprecian las banderas de distintas naciones participantes en el torneo, plasmadas sobre el balón que da vida a este deporte. Por su parte, el billete 8 traslada al aficionado hasta la final de la Copa del Mundo de 1938, cuando Italia se coronó campeona al vencer 4-2 a Hungría, escena histórica que Lotería Nacional revive a través de esta edición especial.

Este álbum recorre la historia del fútbol desde la perspectiva de México como nación anfitriona: recupera la memoria de los torneos de 1970 y 1986, reivindica el Campeonato Femenil de 1971 y sitúa todo ese legado en el horizonte del Mundial que México organizará en 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. La serie de billetes comenzó del 19 de abril y concluye el 5 de julio, y se recomienda revisar cada cachito antes de adherirlo al álbum, pues podría contar con un premio.

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Los cachitos 7 y 8 de la colección Panini ya se encuentran disponibles en todo el país. ı Foto: Lotenal

El Álbum Retro es una iniciativa conjunta de Lotería Nacional y Editorial Panini, y se distribuye de forma gratuita en los puntos de venta autorizados; la versión digital puede consultarse en miloteria.mx y en la App MiLotería.

El Sorteo Zodiaco No. 1745 se realizará el domingo 17 de mayo de 2026 a las 20:00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios. Los dos millones 400 mil cachitos ya están disponibles en puntos de venta autorizados, en miloteria.mx y en la App MiLotería. La transmisión en vivo del sorteo podrá seguirse por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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