Hot Sale 2026: Cómo evitar fraudes con las compras en línea

Si tienes compras pendientes de mitad de año, ¡no te preocupes! El Hot Sale 2026 está a la vuelta de la esquina. La temporada de ofertas en línea más grande de México está por llegar y qué mejor que estar listo para conseguir los mejores precios… pero también evitar fraudes.

A diferencia de otras temporadas de ofertas como El Buen Fin, el Hot Sale se especializa en compras mediante plataformas en línea, por lo que sí o sí debes navegar por internet para encontrar las mejores ofertas.

El Hot Sale 2026 ya está cerca. ı Foto: Especial

Aunque los sitios de comercio digital más famosos (Amazon, Mercado Libre, Shein) son completamente seguros, es importante que tomes precauciones para no caer en algún fraude mediante sitios apócrifos y pierdas dinero. Sigue estos consejos.

¡No pierdas dinero! Sigue estos consejos para evitar fraudes y estafas durante el Hot Sale 2026

El Hot Sale, que se celebra entre finales de mayo e inicios de junio, presenta un sinfín de atractivas ofertas en tus productos favoritos, pero solo en las tiendas en línea.

Es posible que no sientas seguridad al comprar en línea, debido a la cantidad de fraudes y estafas que se registran en sitios web. No obstante, comprar en línea es muy seguro siempre y cuando tomes las precauciones correctas.

Hot Sale presenta promociones de ventas en línea. ı Foto: larazondemexico

Aquí hay una serie de consejos para evitar caer en fraudes o estafas durante el Hot Sale 2026 y no pierdas tu dinero.

Compra siempre desde el portal oficial : La forma más segura de comprar es ingresando directamente al sitio oficial del evento (por ejemplo, el de la AMVO en México o la CACE en Argentina). Desde ahí, haz clic en los enlaces de las marcas participantes

¡Cuidado con las páginas clonadas! : Hay sitios web que se hacen pasar por las tiendas más conocidas de comercio digital. Siempre verifica que la dirección en el navegador sea la correcta y no una que luzca sospechosa (por ejemplo: : Hay sitios web que se hacen pasar por las tiendas más conocidas de comercio digital. Siempre verifica que la dirección en el navegador sea la correcta y no una que luzca sospechosa (por ejemplo: mercadolibre.com.mx y no mercado-libre-hotsale.com). Si tienes dudas, busca en Google y da clic en el primer resultado, pues este buscador siempre dará prioridad a sitios web seguros, confiables y verificados

Usa tarjetas digitales/virtuales : La mayoría de las aplicaciones bancarias te permiten generar tarjetas virtuales con un código de seguridad (CVV) dinámico que cambia cada pocos minutos. Esto evita que, si clonan tus datos, puedan volver a usarlos

Nunca compartas datos sensibles por chat : Ninguna tienda oficial ni banco te pedirá contraseñas, NIP, tokens o fotos de tus tarjetas físicas por WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas

Desconfía de transferencias directas (SPEI) o depósitos : Evita realizar pagos directamente a cuentas de personas físicas si estás comprando en un comercio. Opta siempre por pasarelas de pago reconocidas (Mercado Pago, PayPal, Stripe) o tarjetas bancarias que cuenten con sistemas de protección al consumidor y reembolso

Cuidado con el “fraude de la paquetería” : Durante estos días aumentan los mensajes SMS o de WhatsApp que dicen: “Tu paquete no pudo entregarse, actualiza tu dirección aquí”. Es un gancho para robar tus datos. Revisa el estatus de tus envíos únicamente desde la app o la web oficial donde compraste

Evita los enlaces de ofertas “relámpago” por mensajería : Si te llega un cupón del 80% de descuento para registrar tu tarjeta mediante un enlace de WhatsApp, bórralo inmediatamente

Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea falso : Pantallas de última generación o celulares de gama alta a precios ridículamente bajos suelen ser el anzuelo perfecto para fraudes rápidos

Evita las redes WiFi públicas : Al realizar transacciones bancarias o ingresar contraseñas, usa siempre tus datos móviles o la red de tu casa. Las redes públicas son propensas a la interceptación de datos

Compara precios e historiales: Utiliza herramientas o extensiones de navegador para verificar si el descuento es real o si inflaron el precio días antes para simular una rebaja

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