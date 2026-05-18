Pemex se reúne con padres de familia que exigen reubicar escuelas cercanas a refinería Dos Bocas

Autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) se reunieron con madres y padres de familia que exigen reubicar dos escuelas ubicadas en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.
El encuentro se llevó a cabo en el Centro Administrativo Pemex, en la Ciudad de México, donde familias plantearon a personal de la petrolera sus inquietudes respecto al Jardín de Niños “Agustín Melgar” y la Primaria “Abías Domínguez Alejandro”.
“Asimismo, se acordó mantener reuniones periódicas para dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos”, informó Pemex.
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Más temprano este 18 de mayo, madres y padres de familia protestaron frente a la Torre Ejecutiva de Pemex, a exactamente dos meses de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la petrolera reubicar los planteles educativos, luego del incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, donde murieron cinco personas.
“A nuestras escuelas la separa de la refinería únicamente una barda, que no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruido ensordecedor ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestras hijas e hijos“, expresó una madre de familia al exterior de la sede corporativa de Pemex.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, las emisiones de la refinería Olmeca afectan a más de 400 estudiantes menores de edad.
El organismo añadió que Pemex se comprometió a que al menos uno de los planteles será reubicado para el inicio del próximo ciclo escolar.
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cehr