Pemex se reúne con padres de familia que exigen reubicar escuelas cercanas a refinería Dos Bocas

Autoridades de Pemex se reúnen con padres y madres que exigen la reubicación de dos planteles educativos.

Autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) se reunieron con madres y padres de familia que exigen reubicar dos escuelas ubicadas en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Administrativo Pemex, en la Ciudad de México, donde familias plantearon a personal de la petrolera sus inquietudes respecto al Jardín de Niños “Agustín Melgar” y la Primaria “Abías Domínguez Alejandro”.

“Asimismo, se acordó mantener reuniones periódicas para dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos”, informó Pemex.

En #Pemex abrimos canales de diálogo con la comunidad. 🤝



Autoridades de Petróleos Mexicanos sostuvieron una reunión en el Centro Administrativo Pemex con padres de familia del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la Primaria “Abías Domínguez Alejandro” de Paraíso, Tabasco; con… pic.twitter.com/gthKJ1VmWp — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 18, 2026

Más temprano este 18 de mayo, madres y padres de familia protestaron frente a la Torre Ejecutiva de Pemex, a exactamente dos meses de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la petrolera reubicar los planteles educativos, luego del incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, donde murieron cinco personas.

🚨 Padres de familia protestan en Torre de @Pemex por escuelas en Dos Bocas



Con pancartas y consignas, exigieron la reubicación de dos planteles cercanos a la refinería en Tabasco. 📢#Pemex #DosBocas #Tabasco pic.twitter.com/c0ZKx87lr3 — RETO diario (@retodiariomx) May 19, 2026

“A nuestras escuelas la separa de la refinería únicamente una barda, que no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruido ensordecedor ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestras hijas e hijos“, expresó una madre de familia al exterior de la sede corporativa de Pemex.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, las emisiones de la refinería Olmeca afectan a más de 400 estudiantes menores de edad.

El organismo añadió que Pemex se comprometió a que al menos uno de los planteles será reubicado para el inicio del próximo ciclo escolar .

Madres de familia protestaron en la Torre de Pemex, para exigir que se cumpla la promesa de @Claudiashein de reubicar las escuelas que están en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Adriana Nava explicó la problemática.



📹&📝: @Ilse_Asecas pic.twitter.com/DfOzFqA7Bx — Daniel Rosas 3.0 (@DanielRosas_) May 19, 2026

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cehr