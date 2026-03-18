FGR investiga incendio en perímetro de refinería Olmeca, en Tabasco

Refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, en imagen de archivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el incendio registrado el pasado 17 de marzo en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en el municipio de Paraíso, Tabasco, que dejó un saldo de cinco personas muertas , entre ellas una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un breve comunicado, la institución a cargo de Ernestina Godoy Ramos informó que ordenó a personal ministerial trasladarse a la planta ubicada en el puerto de Dos Bocas para esclarecer las causas del incendio.

Lo anterior, a través de una inspección del lugar, entrevistas a testigos y análisis de videos de cámaras de seguridad. En las diligencias participarán peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano encargado de perseguir la delincuencia organizada y delitos de alto impacto.

La FGR señaló que el incendio se registró “al interior” de la refinería, lo que contradice las declaraciones de Pemex y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que han reiterado que el fuego se originó al exterior.

FGR investiga incendio en inmediaciones de refinería Olmeca. ı Foto: FGR

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana adelantó la intervención de la FGR debido a que “hubo pérdida de vidas humanas”.

“... ellos tienen que hacer el peritaje también de qué fue lo que ocasionó este incendio. (...) El propio Pemex está haciendo su peritaje técnico”, señaló este miércoles.

Inicialmente, Pemex explicó que las recientes lluvias provocaron el desbordamiento de “aguas aceitosas” fuera de la refinería, las cuales quedaron estancadas y posteriormente derivaron en el incendio.

Aunque no se registraron daños a las instalaciones, el incidente cobró la vida de cinco personas: una trabajadora de la petrolera y cuatro trabajadores de otra empresa “quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió el siniestro”, indicó Pemex.

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cehr