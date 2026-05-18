Anuncian que Gerardo Mérida será defendido por Sarah Krissoff, exfiscal adjunta del Distrito Sur de Nueva York.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York informó que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, será defendido por la abogada Sarah Rebecca Krissoff, quien formó parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Sarah Rebecca Krissoff ha participado en investigaciones sobre lavado de dinero, crimen organizado, delitos cibernéticos y fraude.

“Actualmente, Sarah se dedica a defender a clientes contra acusaciones de fraude penal y civil, con especial énfasis en los casos penales federales presentados por el Departamento de Justicia y las Fiscalías Federales de todo el país", señaló el sitio web de la firma para la que trabaja Krissoff.

TE RECOMENDAMOS: Presenta avances FGR entrevista a elementos de la Defensa por laboratorio clandestino en Chihuahua

¿Cuándo es la próxima audiencia de Gerardo Mérida en Nueva York?

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron el pasado lunes 11 de mayo de 2026 en Arizona a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

A partir de ese momento, ya en custodia de Estados Unidos, el exfuncionario fue presentado ante un juez federal en Tucson el martes.

Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde actualmente se encuentra detenido en el Metropolitan Center de Brooklyn, bajo el número de registro 62685-512.

En su presentación ante la jueza Gerardo Mérida se declaró no culpable de todos los cargos de los que fue señalado, por lo que fijaron la fecha para su próxima intervención.

Ya con la abogada Sarah Rebecca Krissoff está por iniciar la siguiente audiencia de Gerardo Mérida, misma que fue programada para el próximo 1 de junio de 2026.

De acuerdo con la investigación que se ha dado a conocer sobre la presunta ayuda a “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, el exfuncionario fue señalado de cometer los siguientes delitos:

Asociación delictuosa para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

En la acusación también fueron añadidos nueve personas más, entre las que destacan el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, quien ya se entregó a las autoridades estadounidenses para deslindar responsabilidades.

Rubén Rocha Moya y Gerardo Mérida Sánchez, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR