Sheinbaum pide a CFE y Pemex revisar descuentos injustos en pensiones de jubilados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisar si la recientemente aprobada reforma contra las “pensiones doradas” tuvo un impacto en las asignaciones de los jubilados.

Dicha instrucción, fue una respuesta a las manifestaciones del pasado sábado 16 de mayo de 2026 realizadas por jubilados de Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía, durante una gira de la mandataria federal.

“Pedí a CFE y a Pemex principalmente, a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones”, dijo Claudia Sheinbaum en su mañanera de este 18 de mayo de 2026.

Además, dejó claro que de existir una afectación a los trabajadores de Pemex y CFE se revisaría la magnitud del impacto. Pero recordó que una pensión no puede ser mayor de la mitad del salario de la Presidenta.

“Pero no se recortó a menos de 70 mil pesos. Y en todo caso, se revisaría”, agregó la Presidenta de México.

En días pasados, la titular del Ejecutivo federal mencionó que exfuncionarios que tenían pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, pero con la reciente reforma, se ajustaron a un promedio de 70 mil pesos al mes.

Así, claudia Sheinbaum presentó su reforma cuyo objetivo principal es eliminar los privilegios excesivos en las jubilaciones y pensiones de altos funcionarios y personal de confianza del sector público, limitando los montos financiados con recursos públicos.

Posteriormente, el Congreso de la Unión la aprobó por mayoría abrumadora, por lo que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de abril de 2026 y entró en vigor al día siguiente, es decir, el 11 de abril de 2026.

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JVR