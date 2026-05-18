México emite aviso preventivo de viaje por brote de ébola en África; SSa mantiene vigilancia

Ante un brote activo de ébola Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda , la Secretaría de Salud de México (SSa) emitió un aviso preventivo de viaje para personas que planeen trasladarse a ambas naciones africanas en los próximos días.

La dependencia indicó que la enfermedad se mantiene en vigilancia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta internacional ante el incremento de casos registrados en el continente africano.

La Secretaría de Salud de México dio a conocer una serie de recomendaciones para que los mexicanos que van a viajar a República Democrática del Congo y Uganda tomen en cuenta.

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“El riesgo individual depende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas o materiales contaminados”, señaló la SSa en el aviso.

En su alerta, la OMS descartó que se trate de una emergencia pandémica, pues se han registrado más de 300 casos sospechosos y 88 fallecimientos, como ocurrió con el COVID-19 y desaconsejó el cierre de fronteras.

La alerta se intensificó tras confirmarse contagios en Kinshasa, a mil kilómetros del epicentro en Ituri, además de un caso detectado en Goma, la mayor ciudad del este congoleño. Las autoridades informaron que la persona infectada viajó desde Ituri y permanece aislada.

El brote, confirmado oficialmente el viernes pasado, es causado por la variante Bundibugyo.

¿Qué es el ébola Bundibugyo?

La SSa explicó que el ébola Bundibugyo es una infección viral grave, que se transmite por varios medios:

Contacto directo con sangre

Contacto secreciones u objetos contaminados

Contacto con fluidos corporales de personas infectadas

Asimismo, mencionó que para esta enfermedad no se cuenta con una cura o vacuna eficiente hasta el momento para dicha cepa.

Además, indicó el periodo de incubación del ébola Bundibugyo es de 2 a 21 días.

Este nuevo brote de ébola ocurre en un contexto en el que una serie de cruceros han presentado enfermedades gastrointestinales, así como un periodo muy corto para que comience el Mundal de 2026.

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JVR