Marcha de Morena en Chihuahua fue un ‘fracaso estruendoso’, asegura senador del PAN

Dirección nacional de Morena durante la marcha del 16 de mayo en Chihuahua.

La marcha “en defensa de la soberanía” de Morena, realizada el sábado pasado en Chihuahua, “resultó en un rotundo fracaso de convocatoria”, afirmó el senador del PAN Mario Vázquez Robles, quien exigió la desaparición de poderes en Sinaloa ante las acusaciones de que el gobierno de Rubén Rocha Moya entregó áreas estratégicas del estado al crimen organizado.

La movilización “resultó en un estruendoso fracaso”, dijo, al señalar que Morena no entiende ni está conectada con Chihuahua; que se aprovecharon de “gente humilde en muchos municipios” para llevarla a la marcha “sin saber siquiera de qué se trataba”; y que ninguna figura importante del partido se presentó, señal de que “olieron el fracaso”.

El legislador destacó que la escasa asistencia reveló la debilidad estructural del partido en la entidad.

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“Chihuahua no se dejó llevar y simplemente ignoró el llamado de Morena”, afirmó, y agregó que el resultado no fue un triunfo del PAN sino “un triunfo de los chihuahuenses”, quienes acumulan agravios frente al gobierno federal: la desaparición de estancias infantiles, la falta de medicamentos, el abandono del campo y el conflicto por el agua en 2026.

Senador exige desaparición de poderes en Sinaloa

En cuanto a Sinaloa, Vázquez Robles demandó la desaparición de poderes en esa entidad. “No puede continuar viviendo en ese ambiente de zozobra, de tristeza y asesinatos”, señaló.

Afirmó que hay “pruebas claras” de la complicidad del gobierno estatal con el crimen organizado, incluyendo la entrega de áreas de seguridad pública, operadores de agua potable y módulos de riego agrícola. “Es una irresponsabilidad haber abandonado a Sinaloa en narcogobernar”, sentenció.

El senador destacó como evidencia las entregas voluntarias ante la justicia de Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y del exsecretario de Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega.

“Obviamente están entregándose bajo la consideración de ser testigos protegidos, que dan información de lo que ocurrió en Sinaloa los últimos años”, sostuvo, y llamó al gobierno federal a cumplir el tratado de extradición respecto a los implicados.

“Merece la salida”, dice sobre Enrique Inzunza

Sobre el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos entre los 10 presuntos operadores del crimen organizado en Sinaloa, Mario Vázquez advirtió que a partir de septiembre, con el regreso del periodo ordinario, su ausencia reiterada podría derivar en su salida.

“A la falta de cinco sesiones permanentes, merece la salida y dejar espacio a su suplente”, indicó.

Finalmente, el legislador se refirió a la iniciativa que busca postergar la elección judicial al 2028. Señaló que se espera la convocatoria formal a un periodo extraordinario del Senado para analizar la propuesta, que implicaría modificar el calendario de renovación del Poder Judicial, prevista originalmente para concurrir con los comicios de 2027.

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cehr