FGR cita a militares por caso Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) ya entrevistó a elementos de la Defensa Nacional dentro de la investigación por posibles delitos de ejercicio ilícito de atribuciones y seguridad nacional, derivada del hallazgo de un laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló que los elementos de la Defensa “aparentemente, habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo”, por lo que su declaración fue integrada por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.

2 elementos de EU murieron luego de un operativo

A la investigación que realiza la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejo por posibles delitos de ejercicio ilícito de atribuciones y de seguridad nacional, también se suman a otras 40 entrevistas realizadas la semana pasada a elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que se enfocaron en el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Lara López también informó que la FGR se encuentra en proceso de verificar si antes del hallazgo existió “la debida investigación ministerial” y si el operativo cumplió con la “normatividad aplicable”.

La semana pasada, la FGR informó el inicio de una investigación para determinar si la Fiscalía de Chihuahua invadió la competencia federal, a señalar que, además de presuntamente haber permitido la participación de agentes extranjeros, la Federación es la encargada de investigar, perseguir y sancionar delitos que cuenten con la participación de la delincuencia organizada.

Narcolaboratorio continúa bajo resguardo

En tanto, este 18 de mayo, Ulises Lara indicó que el predio continúa bajo resguardo de autoridades federales y que continúa el embalaje y traslado de las sustancias aseguradas para su posterior destrucción.

El pasado 6 de mayo, la FGR informó el aseguramiento más de 55 mil litros de precursores químicos y otras sustancias, así como más de 50 toneladas de materiales sólidos, equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellos cilindros para gas LP, contenedores, reactores y centrifugadoras, así como cerca de 2 mil litros de metanfetamina.

La FGR también busca ubicar a las personas “propietarias, posesionarias o usufructuarias" del terreno donde fue localizado el laboratorio clandestino, así como la identificación posibles empresas proveedoras.

Lara López sostuvo que se mantiene una “investigación objetiva y seria” para esclarecer los hechos y “combatir la impunidad”. Los avances, añadió, se comunicarán bajo las reglas del debido proceso.

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cehr