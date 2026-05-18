Suman 22 detenidos por desaparición de cuatro turistas del Edomex en Sinaloa

Familiares de las víctimas originarias del Edomex y desaparecidas en Mazatlán, en una manifestación el 9 de febrero.

Autoridades federales han detenido a 9 personas directamente relacionadas con la desaparición de cuatro personas originarias del Estado de México en Mazatlán, Sinaloa.

En total, suman 22 personas detenidas durante las labores de búsqueda de los hermanos Javier, Omar y Gregorio Ramírez Sabino, así como de Óscar García Hernández, quienes fueron vistos por última vez el pasado 3 de febrero, informó el Gabinete de Seguridad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que el pasado 12 de mayo fue arrestado Jesús Valentín “N”, señalado de proporcionar información de las víctimas y su ruta para que fueran interceptadas por integrantes de una célula delictiva.

TE RECOMENDAMOS: Sector eléctrico del país CFE avanza hacia la justicia energética con acciones de beneficio social como la limpieza del Río Grijalva

La detención ocurrió en Mazatlán, donde las autoridades le aseguraron dosis de droga, un arma corta, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

El Gabinete de Seguridad agregó que también se han realizado siete cateos en inmuebles relacionados con el grupo delictivo presuntamente relacionado con la desaparición de los turistas mexiquenses.

Asimismo, las autoridades han asegurado más de 3 mil dosis droga y 20 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, así como cargadores y cartuchos. También decomisaron nueve vehículos, dinero en efectivo, equipo táctico y dispositivos de radiocomunicación y telefonía.

El Gabinete de Seguridad aseguró que brinda acompañamiento a las familias afectadas, y apuntó que la prioridad es localizar de las víctimas, así como el esclarecimiento de los hechos.

“Se continuará con las acciones de búsqueda e investigación para dar con su paradero y garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia”, aseguró.

En las acciones participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr