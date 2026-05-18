CFE avanza hacia la justicia energética con acciones de beneficio social como la limpieza del Río Grijalva

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa a la población sobre la evolución de las acciones de extracción de lirio acuático, palizada, material flotante y dragado en el río Grijalva como parte del impulso a la Justicia Energética y mejora en la eficiencia y confiabilidad de las centrales generadoras establecidas en ese afluente.

En la presente administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y bajo la directriz de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, se han establecido programas y acciones específicos que, además de mejorar la confiabilidad y eficiencia de las unidades generadoras, son congruentes con la responsabilidad social y complementan las acciones de Justicia Energética como son:

Extracción de lirio acuático del embalse de la presa Peñitas

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Se han realizado trabajos de extracción de lirio acuático en el embalse de la presa Peñitas, con el objetivo de restaurar los ecosistemas acuáticos, eliminar flora invasiva que asfixia al bloquear la luz solar reduciendo el oxígeno, prevenir afectaciones en la obra de toma y en la operación de las unidades generadoras, mejorar la estética local promoviendo el turismo y fortalecer las vías de navegación.

Retiro de palizada (restos de árboles y ramas) y material flotante del embalse de la presa Chicoasén

Como parte de las actividades de operación de la presa Chicoasén, se establecieron trabajos continuos de retiro de palizada y material flotante tanto en el embalse, como en el Cañón del Sumidero. Se llevan a cabo en coordinación con la Dirección del Parque Nacional Cañón del Sumidero para fomentar el turismo al embellecer el paisaje, aumentar su seguridad y fortalecer la navegación de la zona.

Dragado de embalses

Actividad que no se había realizado desde el 2023. Consiste en la eliminación de sedimentos (arena y lodo) acumulado en el fondo de los embalses de las presas del río Grijalva, con el objetivo de mejorar el flujo de agua, haciéndolo más eficiente y seguro. Permite recuperar la capacidad hidráulica de los embalses y mejorar la navegación y prevenir inundaciones, por lo que la CFE emprendió acciones de dragado en distintos puntos del sistema Grijalva como son:

Trabajos de dragado aguas arriba del Cañón del Sumidero en el embalse de la presa Chicoasén. Los trabajos se realizaron entre los meses de abril y diciembre de 2025, con la extracción aproximada de 900,000 m³ de material (aproximadamente lo equivalente al volumen de 360 piscinas olímpicas).

Se tiene contemplado el desarrollo de un proyecto de dragado en la confluencia del río Sayula y la presa Peñitas, este río tiene una aportación importante tanto de flujo de agua como de sedimentos. Esto mejorará las condiciones de los escurrimientos de agua y de la navegación.

Bajo la instrucción de su Directora General, Emilia Calleja Alor, la CFE, con estas acciones, refrenda su compromiso social al restaurar el equilibrio ecológico, mejorar la seguridad y reducir riesgos de inundaciones mediante la eliminación de residuos, palizada, lirio y sedimentos, enmarcadas en la gestión sostenible del agua, la eficiencia y confiabilidad operativa, promoviendo el turismo mediante la recuperación de ecosistemas, la biodiversidad, vías de navegación y transformando paisajes degradados en atractivos naturales valorados, lo que impulsa la economía local y mejora la experiencia del visitante ofreciendo no solo un entorno más agradable, sino que garantiza la seguridad y sostenibilidad de actividades recreativas y turísticas.

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FGR