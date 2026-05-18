Mario Delgado da inicio a entrega de tarjetas de Beca Rita Cetina para 7.2 millones de estudiantes

Mario Delgado, titular de la SEP, anunció el arranque de la distribución de tarjetas del Banco del Bienestar en las escuelas del país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, a partir de hoy y hasta el 31 de julio de 2026, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) arrancará la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de apoyo de uniformes y útiles escolares, en beneficio de 7.2 millones de alumnas y alumnos de todos los grados de primaria inscritos en instituciones públicas del país, como parte del compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento de la educación pública y el bienestar de las familias mexicanas.

Recordó que el apoyo consistirá en 2 mil 500 pesos anuales por alumna y alumno, como parte de la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar el acceso, permanencia y continuidad educativa de niñas y niños, mediante apoyos directos que contribuyan a reducir las desigualdades y fortalecer la economía de las familias al inicio de cada ciclo escolar.

Mario Delgado señaló que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realizará de manera gradual en las entidades federativas, a través de jornadas organizadas en coordinación con autoridades educativas estatales y en los planteles escolares, a fin de asegurar que los recursos lleguen de forma directa, transparente y sin intermediarios a quienes más lo necesitan.

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Mario Delgado, titular de la SEP, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ı Foto: SEP

Explicó que esta beca representa un esfuerzo histórico para fortalecer las condiciones de aprendizaje de estudiantes de educación básica, ya que permitirá a madres, padres y tutores adquirir uniformes, mochilas, zapatos, cuadernos y demás materiales indispensables para que las y los estudiantes continúen su formación académica en mejores condiciones.

“El objetivo es que ninguna niña o niño abandone la escuela por falta de recursos. Estamos construyendo una educación más justa, incluyente y con igualdad de oportunidades para todas y todos”, afirmó el secretario de Educación Pública, al reiterar que la política educativa del Gobierno de México coloca al centro el derecho a la educación.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que el depósito de 2 mil 500 pesos por alumna y alumno se realizará durante el mes de agosto, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027, conforme al calendario de pagos que será difundido a través de los medios oficiales.

Detalló que las madres, padres, tutoras y tutores de estudiantes beneficiarios serán notificados oportunamente, a través de la escuela de sus hijas e hijos y mediante los canales estatales de WhatsApp, sobre la fecha, hora y sede para acudir a recoger su tarjeta del programa. Señaló que es fundamental consultar el cartel informativo colocado en cada plantel educativo y seguir el canal oficial correspondiente para mantenerse al tanto de cualquier aviso.

Exhortó a las familias a informarse únicamente a través de los medios oficiales, con el propósito de evitar fraudes, desinformación o situaciones que puedan poner en riesgo el acceso a la beca. Asimismo, recordó que los canales estatales de WhatsApp pueden consultarse en el sitio linktr.ee/CanalesBecasBienestar, donde las y los beneficiarios podrán ubicar la información correspondiente a su entidad federativa y activar las notificaciones para recibir avisos oportunos.

Finalmente explicó que, para recoger la tarjeta, las madres, padres, tutoras o tutores deberán presentar copia de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses; mientras que de la o el estudiante se solicitarán acta de nacimiento y CURP.

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