Nueva beca e infraestructura fortalece acceso a la educación en Campeche y Yucatán: Mario Delgado

Mario Delgado, titular de la SEP, con estudiantes del CBTIS No. 305.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, señaló que la educación es una prioridad para el Gobierno Federal y que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se fortalecen las acciones orientadas a garantizar el acceso, permanencia y continuidad educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los niveles de enseñanza.

En el marco de la gira de trabajo de la Presidenta en Campeche y Yucatán, el titular de la SEP reiteró el compromiso de consolidar una educación pública gratuita, humanista, incluyente y con sentido social.

Mario Delgado, titular de la SEP. ı Foto: Cortesía

En Campeche, Mario Delgado anunció la implementación de la beca de apoyo para el transporte Gertrudis Bocanegra, programa que beneficiará a más de 25 mil estudiantes universitarios de instituciones públicas de educación superior.

Destacó que la Beca Gertrudis Bocanegra se integra a los programas prioritarios en materia educativa impulsados por el Gobierno de México, como la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria, así como la Beca Benito Juárez dirigida al nivel medio superior.

El titular de la SEP subrayó que actualmente es posible afirmar que las y los estudiantes del país contarán con una beca federal desde la educación básica hasta la educación superior. Lo anterior, explicó, con el propósito garantizar que ninguna persona abandone sus estudios por motivos económicos.

Como parte de esta gira de trabajo, Mario Delgado acompañó a Sheinbaum en la inauguración del nuevo plantel CBTIS No. 305, ubicado en la comisaría Ciudad Caucel, en Mérida, Yucatán.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración del CBTIS No. 305 en Yucatán. ı Foto: Cortesía

El secretario de Educación Pública informó que el CBTIS No. 305 contará con mil 80 lugares para la formación académica de las y los jóvenes en áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país, entre ellas robótica y automatización, Inteligencia Artificial y ciberseguridad.

Resaltó que estas especialidades permitirán fortalecer las capacidades de las nuevas generaciones y brindar herramientas acordes con las demandas actuales y futuras del sector productivo y tecnológico.

Finalmente, destacó que con la sede Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las y los jóvenes de Yucatán contarán con mil 300 nuevos espacios educativos, garantizando que todas y todos tengan acceso a una educación de calidad, con planteles cercanos a sus comunidades y apoyos que contribuyan a la continuidad de sus estudios.

cehr