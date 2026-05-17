PAN acusa ‘ridículo’ de Morena por marcha en Chihuahua; ve ‘fuerte caída’ en guinda

Jorge Romero acusa que Morena hizo el "ridículo" con la marcha convocada en Chihuahua.

La dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, aseguró que la marcha convocada por Morena el sábado en Chihuahua fue un acto “ridículo”, con el cual el guinda solo busca desviar la atención de los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico contra figuras suyas.

Asimismo, Romero Herrera aseguró que, con acciones como la del sábado, está claro que Morena va “en fuerte caída”, mientras el blanquiazul va en “franco crecimiento”.

A través de un comunicado, la dirigencia nacional del PAN se pronunció sobre la marcha convocada por Morena el sábado en Chihuahua capital para exigir juicio político contra la gobernadora del estado, la panista María Eugenia Campos, por el ingreso de agentes estadounidenses a México en abril.

Junto a 20 mil valientes chihuahuenses, alzamos la voz contra los gobiernos panistas conservadores que durante años han gobernado con privilegios, corrupción y abandono mientras el pueblo enfrenta violencia, desigualdad e incertidumbre. 🇲🇽



Hoy Chihuahua vive una crisis de… pic.twitter.com/bqOETnc8r1 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 17, 2026

Al respecto, el PAN aseguró que, con esta movilización, Morena hizo el “ridículo”, y que, con ésta, el guinda “solo busca desviar la atención de los señalamientos y acusaciones contra gobiernos del oficialismo vinculados con el crimen organizado”.

Lo anterior en referencia a los señalamientos de Estados Unidos contra figuras de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y el senador Enrique Inzunza.

A propósito, Jorge Romero aseguró que, gracias a estos episodios, “la gente ya entendió” que, mientras Morena “se alía con el crimen organizado”, desde el PAN “lo enfrentamos”.

Mientras Morena protege al narco y cae en las encuestas, el PAN crece.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/O6J9bywNTW — Acción Nacional (@AccionNacional) May 17, 2026

“Mientras ellos encubren a sus narcogobernantes como Rubén Rocha, nosotros destruimos narcolaboratorios, como lo hizo nuestra gobernadora Maru Campos en Chihuahua”, dijo el dirigente nacional panista.

Por otro lado, Jorge Romero aseguró que, tras estos episodios, “el escenario político rumbo a las próximas elecciones comienza a definirse cada vez con mayor claridad”, como se lee en un fragmento del comunicado que parafrasea sus declaraciones.

Así, según el dirigente nacional del blanquiazul, “distintas mediciones nacionales ya reflejan una fuerte caída en [...] las preferencias electorales de Morena, mientras Acción Nacional se consolida como la principal fuerza opositora en franco crecimiento rumbo al 2027”.

“Somos el partido que está creciendo en México y lo estamos haciendo porque la gente ya se dio cuenta de que somos la verdadera opción de cambio en este país, ya que estamos del lado de las familias y defendemos sus libertades”, concluyó Jorge Romero.

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