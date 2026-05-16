PAN cierra filas con Maru Campos tras movilización de Morena: ‘Chihuahua no se entrega’

Al manifestar su “respaldo firme y absoluto” a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN aseguró que continuará defendiendo la ley, las instituciones y la tranquilidad de las familias de la entidad ante quienes apuestan por el conflicto, la desinformación y la división.

Tras la marcha por “la defensa de la soberanía” que realizó Morena en Chihuahua, Acción Nacional afirmó que no permitirá que el estado “quede a merced de gobiernos que pactan con el crimen organizado”, como, señaló, sucede actualmente en entidades gobernadas por el partido oficialista.

“La verdadera soberanía se defiende con resultados, no con discursos ni pactos políticos. Chihuahua y México merecen seriedad, responsabilidad y gobiernos que den resultados”, destacó el partido.

El PAN también rechazó las declaraciones de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, al señalar que mientras habla de soberanía, el partido “protege a gobernadores y funcionarios señalados y perseguidos por la justicia internacional”, como, recordó, ocurre en Sinaloa.

En ese sentido, defendió los “resultados concretos” del gobierno de Maru Campos en el combate al crimen organizado y sostuvo que “en Chihuahua se gobierna con responsabilidad, no con pretextos.

“El PAN respalda a la gobernadora Maru Campos, quien ha actuado conforme a derecho y ha demostrado carácter para enfrentar los retos del estado sin esconderse ni evadir responsabilidades, siempre privilegiando los resultados para las familias", apuntó el instituto político.

Al cerrar filas con Maru Campos, el PAN reafirmó su compromiso de mantener el trabajo en Chihuahua, frente a la movilización de Morena “para desviar la atención de los verdaderos problemas del país”.

“... en Chihuahua, Acción Nacional seguirá haciendo lo que sabe hacer: dar resultados, defender a las familias y enfrentar al crimen sin pactos ni simulaciones”, concluyó el partido.

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cehr