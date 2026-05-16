Morena anuncia recolección de firmas en Chihuahua para juicio político contra Maru Campos

Morena realizó la marcha "en defensa de la soberanía" en Chihuahua, el 16 de mayo de 2026.

Morena recabará firmas en Chihuahua para respaldar la solicitud de juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante el Congreso de la Unión, anunció este sábado la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes.

Antes de concluir la marcha “en defensa de la soberanía”, la dirigente morenista adelantó que su partido promoverá un juicio político por presunta “traición a la patria”, al acusar que la mandataria estatal permitió la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.

“Iniciaremos el proceso de juicio político no por revancha, no por rencor, no por un asunto electoral, sino por pura, absoluta, justicia y respeto a la ley y al estado de derecho”, afirmó.

Montiel Reyes informó que Morena recabará firmas para “acompañar” la solicitud ante la Cámara de Diputados “con el apoyo del pueblo”.

“Así que todos, a juntar firmas para el juicio político contra la gobernadora”, exhortó.

Ante lo que llamó un “tribunal popular”, integrado por militantes y simpatizantes de Morena reunidos frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, la dirigente presentó cinco acusaciones contra María Eugenia Campos, entre ellos violar la soberanía y el pacto federal, usurpar atribuciones y “atentar contra la República”, así como incurrir en una “infracción grave” a la Ley de Seguridad Nacional.

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cehr