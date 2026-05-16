Marcha Morena en Chihuahua por ‘defensa de la soberanía’ y contra Maru Campos

Dirigentes y militantes de Morena marchan en la ciudad de Chihuahua.

Dirigentes, militantes y simpatizantes de Morena marcharon este sábado en calles de Chihuahua “en defensa de la soberanía” y en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien acusan de “traición a la patria”.

A la movilización asistieron la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán y la aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño.

Desde el pasado 12 de mayo, Morena convocó a la protesta, que este sábado partió a las 16:00 horas desde la Glorieta de Pancho Villa con dirección al Palacio de Gobierno, la sede del Poder Ejecutivo de Chihuahua.

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cehr