Andrea Chávez solicita licencia al Senado para competir por la gubernatura de Chihuahua en 2027

El Senado de la República concedió este 15 de abril licencia “por tiempo indefinido” a la senadora Andrea Chávez Treviño, quien buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua y “acabar” con décadas de gobiernos del PRI y el PAN.

Durante la sesión de este miércoles, el Pleno aprobó la solicitud de licencia con el respaldo de legisladoras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Morena, quienes le expresaron sus parabienes rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

El senador Gerardo Fernández Noroña consideró que su compañera de bancada desempeñó una “tarea destacadísima”, y le deseó “ todo el éxito en las tareas que emprenda durante el tiempo de su licencia”.

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En el mismo sentido, su coterráneo Juan Carlos Loera de la Rosa afirmó que Andrea Chávez saldrá a territorio “para conocer las necesidades de nuestro estado y poder llegar a transformarlo profundamente”.

Por su parte, la senadora Karina Ruiz Ruiz aseguró que “Chihuahua está muy bien representado”, y recordó el embarazo de Andrea Chávez, al que también se refirió la legisladora Lilia Margarita Valdez Martínez, quien anticipó el nacimiento de “un nuevo morenista”.

Otras senadoras y senadores también dedicaron unas palabras y felicitaron a Andrea Chávez por su embarazo y próximo alumbramiento, entre ellas Ana Lilia Rivera Rivera, quien este miércoles pareció anticipar que solicitará licencia para buscar la gubernatura de Tlaxcala.

Posteriormente, en redes sociales, Andrea Chávez anunció su licencia y afirmó que “los que se van son ellos”, en referencia al PAN, que actualmente gobierna Chihuahua con María Eugenia Campos Galván.

“Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua. No me voy, regreso. Los que se van son ellos. Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida”, escribió en la red social X.

Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua.



No me voy, regreso.

Los que se van son ellos.



Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida.



¡Llegará la Primavera Chihuahuense! pic.twitter.com/i7EhRhpUda — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 15, 2026

El pasado 13 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a funcionarios de todos los niveles de gobierno a separarse de sus cargos en caso de buscar una candidatura.

“Ya se los dije a todos los servidores públicos, quien trabaje en el gobierno de México, y en cualquier gobierno, y quiera participar como candidato, debe dejar el gobierno”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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cehr