Ulises Mejía: se fortalece la fiscalización y el combate a la corrupción.

En la Cámara de Diputados se discutió el dictamen que reforma la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de modernizar el sistema de vigilancia del gasto público y cerrar espacios a la corrupción.

En este contexto, las y los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México respaldaron este dictamen al considerarlo un paso decisivo para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción en el país.

El diputado federal, Ulises Mejía Haro, destacó que esta reforma representa un avance sustancial hacia una fiscalización más eficiente y con capacidad real de sanción. “Estamos cerrando los vacíos de la opacidad; avanzando hacia un modelo que vigila en tiempo real el uso de los recursos públicos”, señaló.

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El dictamen incorpora herramientas tecnológicas como el uso de Big Data, la creación de un registro nacional de información del gasto y la implementación de notificaciones electrónicas, lo que permitirá una supervisión más ágil y completa en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, fortalece a la Auditoría Superior de la Federación para investigar y sancionar irregularidades, incluso por incumplimientos parciales, y establece plazos claros para evitar retrasos en los procesos, garantizando justicia pronta y expedita.

Ulises Mejía subrayó que uno de los avances más importantes es la posibilidad de fiscalizar el 100% de los recursos federales, así como facilitar la denuncia ciudadana desde cualquier parte del país, fortaleciendo la participación social en el combate a la corrupción.

“Estamos construyendo un sistema que no solo revisa, sino que previene, corrige y sanciona. Es un paso clave para proteger el dinero del pueblo y consolidar un gobierno honesto y transparente”, afirmó.

Con esta reforma, se avanza en la transformación del modelo de fiscalización en México, alineándolo con las exigencias actuales de legalidad, rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos públicos.

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JVR