Detectan certificado falso y vinculan a proceso a empleado de la FGR

Un funcionario adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) fue vinculado a proceso tras presentar un certificado escolar falso durante una evaluación interna para conservar su puesto laboral.

El imputado, identificado como Arturo “N”, ocupaba un cargo de Apoyo Administrativo en la Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería. La indagatoria señala que acudió al Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) como parte de un proceso rutinario de permanencia.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de Arturo “N” por su probable participación en el delito de falsificación de documentos. La indagatoria del #MPF, adscrito a la @FEAI_FGR, indica que el imputado se presentó en las instalaciones del #CECC de la FGR, con motivo de su… pic.twitter.com/eGMeCIMMwL — FGR México (@FGRMexico) April 15, 2026

Muñoz Viveros entregó una copia de un certificado escolar para acreditar su último grado de estudios; sin embargo, la revisión técnica detectó irregularidades en el documento y más tarde confirmó que no era auténtico. Los resultados periciales están integrados en la carpeta de investigación.

A partir de ese hallazgo, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, inició el proceso penal por el delito de falsificación de documentos, bajo la hipótesis de uso de documento público falso en copia.

Imagen ilustrativa ı Foto: Generada con IA

Durante la audiencia inicial, un juez federal determinó la vinculación a proceso y ordenó medidas cautelares. El imputado deberá acudir a firmar cada 30 días al Centro Penal Federal del Sur, ubicado en la Ciudad de México, además de mantener distancia de los testigos relacionados con el caso.

El juez también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, en la que la autoridad ministerial reunirá pruebas para sustentar la acusación en contra del ex funcionario federal.

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MSL