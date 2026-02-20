Andrea Chávez anuncia que está embarazada; promete impulsar políticas para la infancia

La senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, anunció que está embarazada a travéssus redes sociales. En la publicación, la legisladora confirmó que espera a su primer hijo junto a su pareja, Emil, y compartió reflexiones personales y sociales en torno a la maternidad.

En el mensaje, Chávez señaló que su hijo “viene en camino” y describió la noticia como el reto más importante de su vida. La senadora enmarcó el anuncio en un panorama global que calificó como complejo, marcado por guerras, crisis climáticas e injusticias, y expresó que, ante ese escenario, resulta fundamental defender el derecho a vivir en paz.

Nubarrones asedian al mundo en el que vivimos: guerras, crisis climáticas e injusticias amenazan a una humanidad digna que sueña con el derecho de vivir en paz.



— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) February 21, 2026

La legisladora explicó que, tras experiencias personales y aprendizajes, había optado por mantener su vida privada alejada del foco público; sin embargo, decidió hacer público el embarazo debido a la felicidad que representa para ella y su familia.

Más allá del anuncio personal, la senadora vinculó su embarazo con su agenda pública. En el mensaje subrayó que, aunque su hijo nacerá rodeado de amor y en condiciones favorables, miles de niñas y niños en Chihuahua, en México y en el mundo enfrentan carencias y desigualdades.

“Hoy es más personal que nunca”, expresó, al señalar que su compromiso con la niñez no es una aspiración idealista sino una obligación hacia las nuevas generaciones.

Chávez afirmó que su maternidad refuerza su compromiso con la infancia y aseguró que no descansará en su objetivo de impulsar mejores oportunidades para las nuevas generaciones, particularmente en su estado. Señaló que no se trata de una aspiración utópica, sino de una obligación hacia quienes están por venir.

Hasta el momento, la senadora no ha informado si solicitará licencia a su cargo en el Senado de la República ni si realizará ajustes en su agenda legislativa. Tras la difusión del mensaje, usuarios en redes sociales reaccionaron principalmente con felicitaciones.

Andrea Chávez es una de las legisladoras jóvenes de Morena con presencia constante en plataformas digitales, donde suele difundir posicionamientos políticos y sociales. En esta ocasión, utilizó ese espacio para comunicar una noticia personal que también acompañó de un mensaje sobre su visión del futuro y la niñez en Chihuahua y el país.

