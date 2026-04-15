¿Cuándo empieza el verano en México 2026?

El verano es una de las épocas del año que más esperan las personas, ya que es tiempo de vacaciones largas, por lo que la gente aprovecha para visitar las playas, principalmente, pero también otros destinos de bosque, montañas, pueblos mágicos y hasta otros países.

Este 2026 en el verano se realizará el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que serán meses futboleros y de muchos turistas en estos tres países.

¿Cuándo inicia el verano en México 2026?

El verano empieza el 21 de junio y se prevé que se termine el 22 de septiembre.

La canícula en el verano 2026

Este años se prevé que la Canícula, evento climático que se caracteriza por ser una sequía, es decir una disminución o ausencia de lluvia y las fechas que podría suceder en este verano sería del 3 de julio al 11 de agosto aproximadamente. Sin embargo, puede empezar a ocurrir desde el primer día del verano.

Miles de turistas disfrutan de las playas del puerto de Acapulco ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo inician las vacaciones de verano 2026?

Las vacaciones de verano se prevé que inicien el 16 de julio, pues el último día de clases es el 15 de julio y comienza el receso de clases.

Esta es una de las épocas más esperadas por los alumnos de la educación básica en México, quienes pueden descansar de las clases, por su parte los papás aprovechan para salir de viaje y tomarse algunos días de descanso.

Los destinos más concurridos en el verano son las playas, México cuenta con una gran variedad de playas en distintos estados para todos los gustos.

Sin embargo, la oferta de turismo es muy amplia, ya que hay bosques, montañas, actividades de aventura, pueblos mágicos, zonas arqueológicas y mucho más, así como actividades para disfrutar de la gastronomía de los destinos y arte.

Por otra parte, las grandes ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey tienen actividades interesantes como exposiciones, museos, activaciones para que los habitantes no tengan que salir de la ciudad.