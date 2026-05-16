Sheinbaum y gobernador Díaz Mena inauguran CBTis 305 en Mérida con carreras del futuro

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezan el corte de listón del nuevo CBTis 305 en Ciudad Caucel, Mérida.

Los Gobiernos de México y de Yucatán caminan y cumplen compromisos juntos para respaldar la educación de las juventudes con la entrega e inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 305 en Ciudad Caucel.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Joaquín Díaz Mena encabezaron el corte de listón inaugural de esta nueva institución, junto al secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo; el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres Guadarrama; así como estudiantes, directivos e incluso una unidad robótica propiedad del plantel.

Posterior al corte de listón, Sheinbaum Pardo y Días Mena recorrieron las instalaciones que constan de dos edificios de tres niveles, 12 aulas, laboratorio multifuncional, taller de robótica, aula de cómputo, cancha deportiva y todo el equipamiento para que las y los jóvenes de esta zona estudien con dignidad.

Ahí, ambos ingresaron al taller de Robótica para conocer de cerca el equipamiento de esta novedosa escuela, donde se impartirán las carreras técnicas del futuro: Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica y Automatización, alineadas con la Universidad Politécnica de Yucatán.

El nuevo centro educativo cuenta con dos edificios de tres niveles y laboratorios diseñados para albergar a más de mil estudiantes. ı Foto: Presidencia / Gobierno Yucatán

La nueva preparatoria construida en Ciudad Caucel representa una obra educativa integral, diseñada para ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior para las y los jóvenes de esta zona de Mérida.

El plantel fue edificado desde cero y cuenta con dos edificios de tres niveles, 12 aulas, laboratorio multifuncional, taller de robótica, aula de cómputo, cancha deportiva y equipamiento completo para garantizar espacios dignos y adecuados para el aprendizaje.

La infraestructura tendrá capacidad para atender a 1,080 estudiantes en dos turnos, beneficiando a miles de habitantes de Caucel y sus alrededores. Además, durante su construcción generó alrededor de 200 empleos directos y 500 indirectos, contribuyendo también al desarrollo económico y social de la zona.

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