Sheinbaum y gobernador Díaz Mena inauguran CBTis 305 en Mérida con carreras del futuro

Los Gobiernos de México y de Yucatán caminan y cumplen compromisos juntos para respaldar la educación de las juventudes con la entrega e inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 305 en Ciudad Caucel.
Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Joaquín Díaz Mena encabezaron el corte de listón inaugural de esta nueva institución, junto al secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo; el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres Guadarrama; así como estudiantes, directivos e incluso una unidad robótica propiedad del plantel.
Posterior al corte de listón, Sheinbaum Pardo y Días Mena recorrieron las instalaciones que constan de dos edificios de tres niveles, 12 aulas, laboratorio multifuncional, taller de robótica, aula de cómputo, cancha deportiva y todo el equipamiento para que las y los jóvenes de esta zona estudien con dignidad.
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Ahí, ambos ingresaron al taller de Robótica para conocer de cerca el equipamiento de esta novedosa escuela, donde se impartirán las carreras técnicas del futuro: Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica y Automatización, alineadas con la Universidad Politécnica de Yucatán.
La nueva preparatoria construida en Ciudad Caucel representa una obra educativa integral, diseñada para ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior para las y los jóvenes de esta zona de Mérida.
El plantel fue edificado desde cero y cuenta con dos edificios de tres niveles, 12 aulas, laboratorio multifuncional, taller de robótica, aula de cómputo, cancha deportiva y equipamiento completo para garantizar espacios dignos y adecuados para el aprendizaje.
La infraestructura tendrá capacidad para atender a 1,080 estudiantes en dos turnos, beneficiando a miles de habitantes de Caucel y sus alrededores. Además, durante su construcción generó alrededor de 200 empleos directos y 500 indirectos, contribuyendo también al desarrollo económico y social de la zona.
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