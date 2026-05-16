Bloquean carreteras en Chihuahua para evitar marcha de Morena contra Maru Campos | VIDEO

Manifestantes y grupos ciudadanos instalaron bloqueos sobre algunos de los principales accesos a la capital de Chihuahua, presumiblemente para evitar la realización de la marcha convocada por Morena en contra de la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos.

A través de redes sociales, se difundieron videos de bloqueos instalados sobre la carretera federal 45, en la entrada a Chihuahua, por parte de pobladores con pancartas en las cuales figuran leyendas en apoyo al Gobierno estatal.

Entre las pancartas se leen consignas como: “Chihuahua es de los chihuahuenses”, “Chihuahua libre y soberano” y “Morena es un narcopartido”.

🚨Con carteles de “Chihuahua libre y soberano”, un grupo de ciudadanos bloqueó anoche la carretera federal 45.



El objetivo era impedir el paso de vehículos con gente que participará en la marcha contra la gobernadora Maru Campos.



📹La Opción de Chihuahua pic.twitter.com/vwWcaQBCaK — Azucena Uresti (@azucenau) May 16, 2026

Lo anterior en referencia al partido guinda, el cual convocó una manifestación este sábado en la capital Chihuahuense para, en palabras de su dirigente nacional, Ariadna Montiel, “que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua”.

Morena ha exigido que el Gobierno de Chihuahua explique el ingreso de dos agentes estadounidenses para un operativo en el municipio de Morelos, el 18 de abril, en el cual ambos perdieron la vida.

🚨En la Glorieta de Pancho Villa en Chihuahua, punto de concentración de la marcha contra Maru Campus, se han colocado mantas de Mexicanos al Grito de Paz.



Andrea Meraz vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/EjLPupg4Pm — Azucena Uresti (@azucenau) May 16, 2026

A causa de esto, el guinda ha impulsado un juicio político y desafuero contra la gobernadora, a quien señala como la responsable del ingreso de los agentes estadounidenses.

Defender la soberanía es el objetivo de la marcha, según Morena

En una publicación realizada en redes sociales este sábado, Morena aclaró que el objetivo de la movilización convocada para este sábado es “defender la soberanía nacional frente a un gobierno estatal que guarda silencio y le da la espalda a la gente”.

“Tomaremos las calles de manera pacífica para exigir claridad y decir fuerte que México es una nación libre, digna y soberana”, se lee en la publicación.

🇲🇽 Chihuahua alza la voz.



Hoy el pueblo sale a defender la #SoberaníaNacional frente a un gobierno estatal que guarda silencio y le da la espalda a la gente. Tomaremos las calles de manera pacífica para exigir claridad y decir fuerte que México es una nación libre, digna y… pic.twitter.com/M0154ZcJL8 — Morena (@PartidoMorenaMx) May 16, 2026

Incluso, se informó que el evento será transmitido a través de las redes sociales de la fuerza política, lo que sugiere que habrá discursos e intervenciones de representantes en el estado. No obstante, nuevamente no se aclaró hora ni ruta de la movilización.

Morena pone pretextos y busca culpables, responde Campos Galván

Poco después de que la dirigencia de Morena convocara a la manifestación de este sábado, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, respondió y dijo que esta era una más de las estrategias del guinda para buscar culpables en lugar de tomar responsabilidad.

“En Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables, para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz”, dijo Campos Galván en un video.

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