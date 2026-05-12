Morena convoca a movilización para pedir juicio político contra Gobernadora de Chihuahua

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena (der.), convoca a marcha para exigir que gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (izq.), "comparezca ante el pueblo".

La dirigencia de Morena convocó a una movilización en Chihuahua capital para exigir el inicio del desafuero y juicio político contra la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, por el caso de la intervención de agentes estadounidenses en un operativo en Sierra del Pinal en el cual fallecieron cuatro personas.

Así lo expresó la dirigente nacional del guinda, Ariadna Montiel en un evento en la capital chihuahuense, donde adelantó que el partido hará una convocatoria para que la ciudadanía del estado se sume en favor de esta exigencia.

Lo que se busca, explicó Montiel Reyes, es realizar una movilización de gran magnitud por el centro de Chihuahua capital para exigir “que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua”.

“Vamos a convocar a las y los chihuahuenses a sumarse a esta movilización para pedir que la gobernadora [María Eugenia Campos] comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud del juicio de desafuero por parte de Morena hacia la gobernadora”, explicó la líder morenista.

🚨Morena va por desafuero de Maru Campos



Ariadna Montiel, dirigente del partido, convocó a una movilización el próximo sábado para pedir el juicio político contra la gobernadora de Chihuahua. pic.twitter.com/M5thXwjBsF — Azucena Uresti (@azucenau) May 12, 2026

Ariadna Montiel destacó que “todas estas acciones las vamos a hacer en unidad”, y negó que se esté buscando “politizar” el tema.

La concentración, explicó Montiel Reyes, se prevé el sábado 16 de mayo desde la Glorieta de Pancho Villa, en el centro de Chihuahua capital, hacia un destino por definir.

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