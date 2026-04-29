Se enreda la crisis institucional en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declinó la invitación para asistir a una reunión con las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, porque calculó bien que en esta reunión le estaban tendiendo una trampa, justamente para acusarla de todo.

Sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, hubo muchas denuncias y evidencias de que se reunió y además colaboró para sacar del país al Mayo Zambada, fue el propio capo quien en una carta lo denunció, pero el gobierno federal cerró los ojos, nada se hizo.

El actual líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, señaló que Chihuahua enfrenta “una brutal crisis institucional”, por la actividad de agentes estadounidenses. Hay gobernadores en varias partes del país, militantes de Morena, que han cometido abusos de todo tipo, pero a ellos ni siquiera los mencionan.

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Mier Velazco sostuvo que se enteró por los medios de comunicación que la gobernadora no acudiría al Senado, lo que “es otra ilegalidad, es otro problema institucional”. Nos aseguran constitucionalistas que ese cuerpo colegiado no tiene facultades para hacer una convocatoria de ese tipo.

Pero el senador Mier considera que el gobierno de esa entidad no encuentra realmente una ruta de salida institucional, para los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad estadounidense en Chihuahua y “van de tontería y mentira, mentira y tontería”.

“Yo no sé quién está asesorando al gobierno del estado, pero sí parecería que no es una actitud sensata, apegada a la ley y a la prudencia política”, asentó. Lo real es que ayer “mandaron una caballería muy chiquita a la tribuna senatorial para atacar“a la gobernadora Maru Campos.

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La senadora queretana Guadalupe Murguía Gutiérrez asegura que la Fiscalía General de la República debe acreditar una verdadera autonomía no formal, sino real en su actuar, y que sus investigaciones no estén orientadas por criterios políticos o partidistas, porque de ser así el resultado del Plan Estratégico de Procuración de Justicia que se presentó en el Senado se vería seriamente deteriorado.

Frente a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien acudió a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Justicia, la senadora panista indicó que el gran reto del Ministerio Público Federal es abatir la cifra negra de 90 por ciento de los delitos que no se investigan ni se denuncian.

Consideró que el Plan Estratégico 2026-2029 que la FGR sometió a la consideración de las senadoras y senadores, parte de un diagnóstico realista y honesto, en el que se reconoce que nueve de cada 10 delitos no se investigan ni judicializan, y que sólo 7.14 por ciento obtiene sentencia mediante el procedimiento abreviado, es decir, en un esquema de negociación.

De igual manera, la senadora Guadalupe Murguía refirió que en el análisis se destaca que seis de cada 10 personas no tienen confianza en la FGR, y que la corrupción es el principal factor que les genera desconfianza.

Celebró el cambio de enfoque de la FGR al pasar de una visión persecutoria a una basada en investigación e inteligencia, con rigor metodológico y garantizando el debido proceso, así como la coordinación con policías estatales y federales que plantea.

Sin embargo, el documento estratégico de la FGR carece de metas, indicadores y tiempos para dar seguimiento a su implementación, además de que no se especifica si se contarán los con recursos suficientes para llevar a cabo este plan, que es sumamente ambicioso.

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Tras la detención de varios líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, siendo la estructura que dejó Nemesio Oseguera, El Mencho, hay quien se pregunta si México prepara otra entrega de varios presuntos delincuentes a Estados Unidos. Cabe recordar que dicha organización criminal es señalada como terrorista por el gobierno estadounidense… Por lo pronto ya se confirmó que en el caso de El Jardinero se tiene solicitud de extradición.

Ubaldodiazmartin@hotmail.com.mx

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