› Raspón a Nahle del papá de Cuitláhuac

Y fue Atanasio García Durán, padre del exgobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, el que dio tremendo raspón al gobierno de la entidad que encabeza la también morenista Rocío Nahle. “Veo escasa visión de lo que se tiene que hacer”, indicó el también líder de izquierda en la entidad. “Veracruz es un estado, yo creo que el más rico del país, y los recursos que tiene no los veo que se estén activando y destinando en lo que se tiene que hacer, sobre todo, cuando se redujo la deuda y pues eso ya cuenta para mucho”, agregó. García Durán rechazó, durante una entrevista en el Congreso local, las acusaciones de endeudamiento contra el gobierno de su hijo, y defendió que éste se redujo con el apoyo de AMLO. Sin embargo, al cuestionarlo sobre si ahora estaba faltando visión, conocimiento del estado o voluntad política, su respuesta fue: “Todo eso, todo eso”. ¿El que no sea alguien originario de Veracruz puede tener impacto en que no tenga la dimensión de lo que se tiene que hacer?, le soltó una reportera. La respuesta fue: “Pues cuando empezó a decirse eso yo no lo creía, pero ahora lo creo firmemente”. Aaaauch.

› Y también a Navarro de diputada morenista

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Con la novedad de que hasta entre los integrantes de Morena rechazan que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, defienda a capa y espada un desarrollo en la playa Las Cocinas, en Punta Mita, Bahía de Banderas, que está siendo señalado por ciudadanos de provocar fuertes afectaciones ambientales. Fue la diputada Beatriz Navarro, del partido guinda quien cuestionó en San Lázaro que el gobernador avale lo que calificó como un ecocidio. “Los pobladores que durante toda su vida han defendido el medio ambiente en las playas han sido reprimidos por mandato del gobernador del estado de Nayarit que se ha atrevido a estigmatizarlos, a criminalizarlos”. Exigió que sean liberados los activistas Antonio Benavides de la Cruz, Fabricio Yáñez Fonseca, Sandra Cano Navarro “que han sido secuestrados por la policía estatal del estado de Nayarit, por defender su derecho al transitar libremente por las playas y por defender el medio ambiente”, refirió. En estas páginas se informó que el mandatario estatal morenista ha calificado a los manifestantes incluso como delincuentes. Uf.

› Diputada bajo la lupa… se esconde

Y hablando de Veracruz nos dicen que la mejor manera de afrontar una turbulencia política es apartarse de la escena. Al menos ésa es la estrategia que ha puesto en marcha la diputada local de Morena, Bertha Rosalía Ahued Malpica. La legisladora pidió licencia para dejar su asiento en el Congreso de Veracruz durante la primera quincena de mayo, según dijo, por “cuestiones personales”. Sin embargo, quienes saben leer bien los subtítulos de la clase política sostienen que esta decisión guarda demasiada coincidencia con las recientes acusaciones en su contra por el derroche en una celebración nupcial en Sevilla, España, en la que quedó involucrada el pasado fin de semana. Ahued Malpica intentó marcar distancia al explicar que si estuvo ahí fue por invitación de una familiar ni siquiera tan cercana. Muy molesta, la diputada cargó contra los “seudoperiodistas” que la ventanearon con malicia para desprestigiarla. “Se ve que mi incursión en la política les duele, les pisa los talones y les da miedo”, declaró en su defensa. Y aunque ya le dijo al mundo que no tiene nada que ocultar, pues al menos sus representados no la tendrán disponible en las siguientes dos semanas. ¿Suficiente para olvidar la polémica? Al tiempo.

› Tatiana acelera el paso

Y aunque a nadie sorprendió “el destape” de Tatiana Clouthier para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León —ya estaba destapada, nos hacen ver—, nos indican que no dejó de ser nota el video que compartió en sus redes sociales la responsable de dirigir la última campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Antes, nos recuerdan, respondió muy cautelosa a preguntas de algunos medios sobre sus aspiraciones políticas, en el sentido de que “cuando los tiempos lo marquen” participaría en el proceso electoral de 2027. Pero lo de ayer, muchos notaron, más que decir si va o no va por un estado que Morena no ha podido ganar desde que se convirtió en opción política, ya tomó una forma más proselitista, con frases como: “No me cabe la menor duda que soy la más preparada”. El mensaje de Clouthier también incluyó un recorrido por su trayectoria. “En el nivel municipal por cerca de nueve años, cuatro años en el nivel estatal”, su paso por la iniciativa privada, el activismo político, el Congreso y el Gobierno federal como secretaria de Estado. La contienda en el norte ya está cantada.

› Fuercitas en la 4T

Nos dicen que habrá que irse acostumbrando, porque las diferencias entre los partidos que conforman la coalición gobernante no terminarán de dirimirse hasta que ya esté liquidado el proceso electoral del 27. Y es que en otra de las tantas muestras de estas tensiones, el Partido Verde Ecologista, que ya ha dejado ver fisuras con Morena en la discusión de reformas o en el reparto de candidaturas, ayer proclamó —“sin chantaje”— que tiene “cartas para todo”. Éstas fueron las palabras del coordinador del Verde en San Lázaro, Carlos Puente. El legislador aseguró que el partido del tucán tiene una lista para que el PVEM sea opción preponderante en las 17 gubernaturas que están en juego, pero también en distritos federales, locales y ayuntamientos. Y aun cuando, según él, dejó establecido que esto no es para nada una amenaza para sus aliados, dicen que es muy complicado que tanto Morena como el PT puedan darle una lectura de paz a éstas y otras señales que dan cuenta que los ecologistas ya se sienten muy “creciditos” y capaces de ganar en solitario, algo que, también se anota, no ocurría antes.

› Últimas piezas y mensaje

Finalmente quedaron confirmadas las piezas que faltaban por moverse tras la salida de la dirigencia guinda de Luisa María Alcalde. La —hasta ayer— secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dejó la administración federal para sumarse a Citlalli Hernández en la tarea de renovar el rostro del partido en el poder, con miras al proceso electoral de medio término. Si bien sólo faltaba que la noticia se hiciera oficial, lo que resultó más novedoso fue el nombramiento de Leticia Ramírez al frente de la dependencia encargada de gestionar los programas sociales, una tarea quizá más demandante que la Coordinación de Asuntos Intergubernamentales que encabezaba —también hasta ayer—. Nos hacen ver que la importancia de este ajuste quedó reflejada en la manera en que fue anunciado, la Presidenta Claudia Sheinbaum apareció en un video flanqueada por las dos funcionarias y por todo el equipo del Bienestar, también con la finalidad de dar al pueblo de México la garantía de que sin importar quién esté a cargo de la Secretaría, los apoyos a jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad… ya están plasmados en la Constitución y son inamovibles.